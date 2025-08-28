1. FSV Mainz 05: Nelson Weiper verlängert langfristig

U21-Vizeeuropameister Nelson Weiper hat sich wie angekündigt trotz des Wirbels der vergangenen Wochen langfristig an Bundesligist FSV Mainz 05 gebunden.

Wie der 1. FSV Mainz 05 mitteilte, verlängerte der 20-jährige Nelson Weiper seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig bis Sommer 2029. Bereits am vergangenen Wochenende hatten sich die Mainzer mit dem Mittelstürmer auf eine Ausweitung des Kontrakts geeinigt, nun folgte die schriftliche Fixierung.

"Nelson ist nicht nur ein herausragendes Talent mit unbestrittenen sportlichen Qualitäten, sondern vor allem auch ein echter Mainzer", sagte Sportvorstand Christian Heidel: "Er ist hier geboren und mit vollem Herzen dabei. Nelson identifiziert sich mit dem Verein der Stadt und seiner Heimat." Für ihn sei die Verlängerung "der richtige Schritt", ergänzte Weiper selbst: "Ich fühle mich sehr wohl hier, sportlich und menschlich passt es einfach für mich."

Dennoch hatte er zuletzt mit einer Ausweitung des Kontrakts gezögert, war wegen seiner ungeklärten Vertragssituation sowohl gegen Dynamo Dresden als auch Rosenborg Trondheim nicht berücksichtigt worden.