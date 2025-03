Alphonso Davies: Kanadischer Verband schießt gegen Berater zurück

Nach dem Kreuzbandriss von Bayern-Star Alphonso Davies kritisierte dessen Berater den kanadischen Fußballverband schwer. Dieser lässt das allerdings nicht auf sich sitzen.

Der Kreuzbandriss von Alphonso Davies sorgt weiterhin für Diskussionen. Der Linksverteidiger erlitt die Verletzung im Spiel mit Kanada gegen die USA und wird nun mehrere Monate fehlen.

Sein Berater Nedal Huoseh erhob schwere Vorwürfe gegen den kanadischen Verband sowie an Nationaltrainer Jesse Marsch. Davies hätte gegen die USA gar nicht spielen dürfen, erklärte er in einem Interview mit dem "Münchner Merkur/tz" . "Ich war überrascht, dass er anfing, denn er hatte mitgeteilt, dass er nicht in der Lage sei, zu beginnen", sagte Huoseh.