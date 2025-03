+++ Update, 11. März, 08:10 Uhr: So teuer wäre eine Kovac-Trennung für den BVB +++

+++ Update, 14. März, 20:15 Uhr: Trotz Bankplatz: Süle denkt wohl nicht an BVB-Abschied +++

+++ Update, 20. März, 9:45 Uhr: Verliert der BVB Felix Nmecha an Man United? +++

+++ Update, 23. März, 9:22 Uhr: Julian Brandt will BVB wohl verlassen - Trennung bahnt sich an +++

+++ Update, 27. März, 14:10 Uhr: Paris hat wohl Interesse an Nico Schlotterbeck - 70 Millionen Euro Ablöse? +++

Nico Schlotterbeck gehört zu den wenigen Spielern vom kriselnden BVB, die konstant gute Leistungen zeigen. Das weckt Begehrlichkeiten bei den europäischen Top-Klubs. Laut einem Bericht der "Bild" soll Paris Saint-Germain großes Interesse am deutschen Nationalspieler haben. Offenbar ist der Klub beeindruckt von den Leistungen, die Schlotterbeck gegen die Franzosen gezeigt hat.

Weil Kapitän Marquhinos (30) in die Jahre kommt und Presnel Kimpembe nach Verletzung nie konstant zu seiner Form fand, braucht PSG im Sommer einen Ersatz. Eigentlich möchte der BVB ihn nicht verkaufen, doch Schlotterbeck könnte locker 60 bis 70 Millionen Euro an Ablöse einspielen. Aufgrund des wahrscheinlichen Verpassens der Champions League in der kommenden Saison täte Dortmund das Geld gut. Schlotterbeck wird zudem auch noch von Vereinen aus der englischen Premier League beobachtet.