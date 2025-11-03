Bayer Leverkusen droht wegen Autobahnausbau am Stadion der GAU: "Haben keinen Plan B"

Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hofft trotz Gegenwind weiter auf den Bau des neuen und dringend benötigten Leistungszentrums in Monheim am Rhein.

"Wir haben keinen Plan B. Wir setzen voll auf Monheim", machte Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, im Interview mit der "Rheinischen Post" klar.

Der Fußball-Bundesligist ist seit Jahren auf der Suche nach einem neuen Standort, da das bisherige Trainingszentrum an der BayArena dem geplanten Ausbau der Autobahn 1 ab dem Jahr 2031 zum Opfer fallen wird. Zuletzt regte sich im Monheimer Rat Widerstand gegen die Pläne.

"Wir sind ehrlich gesagt sehr überrascht und irritiert, dass der neu formierte Rat Fakten schaffen möchte, bevor die vereinbarten Gespräche fortgesetzt werden. Das hat uns wirklich erstaunt", sagte Rolfes.