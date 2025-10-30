Anzeige
Fußball

FC Bayern München: Finanzielle Situation wohl deutlich komfortabler als befürchtet

  • Aktualisiert: 03.11.2025
  • 17:43 Uhr
  • SID

Sportlich könnte es für den FC Bayern besser kaum laufen, und auch die wirtschaftliche Situation ist wohl deutlich komfortabler als befürchtet.

Der Rekordmeister dürfte im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung am Sonntag (10.30 Uhr) ein positives Ergebnis verkünden. Das deutete Klub-Präsident Herbert Hainer im Gespräch mit "Münchner Merkur/tz" an.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen werde "wieder die Zahlen präsentieren – ich denke, wir können zufrieden sein", sagte Hainer. Der Klub hatte in den vergangenen Monaten durchaus "das Signal nach draußen" gesendet, "dass es nicht einfacher wird", räumte der 71-Jährige ein.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

Dieses Signal sei aber "bewusst gesendet worden. Denn jeder muss wissen: Auch uns fallen die gebratenen Tauben nicht in den Mund. Wir fangen aber jetzt nicht an, an der Säbener Straße das Obst für die Belegschaft zu streichen, wir versuchen eher, an den großen Hebeln anzusetzen: Transfererlöse, Verträge, Infrastruktur."

Gerade der Blick auf die Gehaltskosten war zuletzt ein Thema beim FC Bayern. In Zeiten, in denen die europäische Konkurrenz mit "finanzstarken Fremdinvestoren" arbeite, wolle der Klub "unabhängig bleiben", sagte Hainer: "Dafür müssen wir auch an Stellschrauben im Profibereich drehen, zum Beispiel an den Gehaltsstrukturen. Denn wir wollen nicht bei der Bank betteln, wenn wir einen Harry Kane verpflichten wollen."

Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund seien in dieser Angelegenheit weiterhin aktiv. "Einige Verträge laufen aus, einige wollen wir gern verlängern, neue Spieler kommen hinzu", sagte Hainer: "Man muss gemeinsam Lösungen finden. Aber wir sind auf einem guten Weg."

Mehr News und Videos zum Fußball
Wissam Ben Yedder spielte bis Sommer für Monaco
News

Ben Yedder steht erneut wegen Vergewaltigung vor Gericht

  • 03.11.2025
  • 18:42 Uhr
FC Schalke 04 - DSC Arminia Bielefeld
News

Alemannia Aachen: Kommt eine Schalke-Ikone als neuer Trainer?

  • 03.11.2025
  • 18:11 Uhr
Ten Hag
News

Erik ten Hag: England-Comeback nach Leverkusen-Fiasko?

  • 03.11.2025
  • 18:02 Uhr
Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen
News

Gewinn und Rekordumsatz - aber Bayern warnt die Liga

  • 03.11.2025
  • 17:42 Uhr
Malaysias Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen Vietnam
News

Einbürgerungsskandal: FIFA lehnt Malaysias Einspruch ab

  • 03.11.2025
  • 17:41 Uhr
imago images 1059444640
News

Elber: "Wer sagt Hoeneß, dass er die Klappe halten muss?"

  • 03.11.2025
  • 17:33 Uhr
ESP: Real Madrid CF - FC Barcelona, Barca La Liga EA Sports. Date 10 Lamine Yamal of FC Barcelona during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and FC Barcelona played at Santiago Berna...
News

Chronisch krank? Sorge um Lamine Yamal

  • 03.11.2025
  • 17:31 Uhr
Schwalm verletzte sich gegen Frankfurt
News

Meniskus-Riss: Lange Pause für HSV-Stürmerin Schwalm

  • 03.11.2025
  • 16:51 Uhr
imago images 1062304629
News

Musiala-Comeback rückt näher – Eberl gibt Update vor CL-Kracher

  • 03.11.2025
  • 16:48 Uhr
Fenerbahce SK v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025 26 League Phase MD3 The Stuttgart team poses for a photo during the UEFA Europa League match between Fenerbahce and Stuttgart at the Chobani ...
News

VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam live: Übertragung der Europa League im Ticker, im TV und Livestream

  • 03.11.2025
  • 16:33 Uhr