Anzeige

Am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) kommt es zum Top-Duell in der Bundesliga. Erster gegen Zweiter - Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Als ehemaliger Leverkusen-Manager kennt Reiner Calmund solch wichtige Spiele. Er gibt seinen Tipp fürs Spiel ab und erklärt, was die Leverkusener aktuell so stark macht.

Das Interview führte Florian Puth

ran: Reiner Calmund, am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) stehen sich Spitzenreiter Bayer Leverkusen und Verfolger Bayern München gegenüber. Es könnte ein Wegweiser im Kampf um die Meisterschaft werden. Kann es für Leverkusen am Ende der Saison zum Titel reichen?

Reiner Calmund: Beide Mannschaften spielen eine herausragende Saison. Bayern München ist und bleibt über lange Zeit das Maß aller Dinge. Unabhängig davon, ob sie mal einen Punkt verlieren oder nicht. Der Kaderwert liegt bei knapp einer Milliarde Euro. Leverkusen ist was über 500 Millionen, danach kommen Leipzig und Dortmund. Die Marktwerte geben aber nicht immer alles wieder. Es wird keine endgültige Entscheidung fallen, nur eine Vorentscheidung. Wenn Leverkusen gewinnen sollte, haben sie fünf Punkte Vorsprung. Wir haben aber schon oft erlebt, dass Bayern München fünf Punkte aufgeholt hat. Als Ex-Leverkusener hoffe ich natürlich sehr, dass jetzt nach 30 Pflichtspielen ohne Niederlage in der Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League auch am Ende der Saison Leverkusen in der Bundesliga oben steht. Wir hatten in der Vergangenheit als Vizemeister so viel Pech, auch gegenüber Bayern München, dass wir es, wenn es einen Fußballgott gibt, jetzt mal schaffen müssen. Ich würde es ihnen sehr gönnen, dass sie den Titel nun auch endlich nach Leverkusen holen.

ran: Also glauben sie an den Titel?

Calmund: Ja.

ran: Am Ende könnte es wieder mal auf ein Fernduell um die Meisterschaft hinauslaufen. Wie war das früher mit den Fernduellen, bei denen Sie beteiligt waren? Zum Beispiel 2000 oder 2002 das Fernduell mit den Bayern. Wie fühlt man sich da als Protagonist?

Calmund: Wenn du gewinnst, gut, und wenn du verlierst, schlecht. Hängt oft auch von Glück und Millimetern ab. Wir hatten in der Vergangenheit auch Pech. Wenn du in Unterhaching nicht gewinnst, obwohl du nur einen Punkt brauchst, dann ist das schon ärgerlich.