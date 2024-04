Bayer Leverkusen lässt die Bayern und den BVB ganz alt aussehen – ein Kommentar

Borussia Dortmund: Deutscher Meister 1995

Unglaublich, aber wahr: Borussia Dortmund feierte erst 1995, also mehr als 30 Jahre nach ihrer Gründung, den ersten deutschen Meistertitel in der Bundesliga. Wer weiß, wie fußballverrückt diese Stadt ist, kann ahnen, was in diesem Jahr in Dortmund los war. © Ulmer