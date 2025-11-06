Bayer Leverkusen sucht vergeblich nach einem neuen Standort für ihren 120-Millionen-Campus. Nun gab es den nächsten Dämpfer bei der Suche. Droht sogar der Lizenzentzug? Die Baupläne des Fußball-Vizemeisters Bayer Leverkusen für ein neues Trainingszentrum in Monheim sind vom Stadtrat vorerst gestoppt worden. Die Mehrheit der Mitglieder stimmte bei einer Sitzung am Mittwochabend für einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen der CDU, SPD, FDP und Grünen, wonach der bereits gefasste Beschluss zur Einleitung des Bauleitverfahrens wieder aufgehoben werden soll. Der Klub reagierte umgehend und bezeichnete die Entscheidung als "nicht nachvollziehbar". Der Bundesligist ist seit Jahren auf der Suche nach einem neuen Standort, da das bisherige Trainingszentrum an der BayArena dem geplanten Ausbau der Autobahn 1 ab dem Jahr 2031 zum Opfer fallen wird. Der Klub plant laut Sportchef Simon Rolfes am neuen Standort neben 12,5 Trainingsplätzen "ein Funktionsgebäude" mit "modernen Bereichen für Athletik, Rehabilitation, Medizin, Analyse, Kommunikation".

Anhänger von Feyenoord Rotterdam randalieren bei Gastspiel in Stuttgart - 16 Festnahmen Der Klub fand deutliche Worte "vor dem Hintergrund, dass allen Beteiligten bekannt war, dass Bayer 04 eine grundlegend überarbeitete Planung an einem seit Langem vereinbarten Termin am 12. November vorstellen wird. Die neue Planung beruht auf den Erkenntnissen des bisherigen Beteiligungsprozesses und Gesprächen mit den Ratsfraktionen", teilte der Double-Gewinner von 2024 mit. "Selbstverständlich respektieren wir die Entscheidung der Politik, auch wenn nun wertvolle Zeit unnötig verloren geht, und halten am 12. November fest, um eine gemeinsame Lösung für den Bayer 04 Campus an der Alfred-Nobel-Straße zu finden."

