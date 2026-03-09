- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Bayer Leverkusen vs. Bayern München live: Bundesliga im TV, Stream und im Ticker

  • Aktualisiert: 11.03.2026
  • 15:11 Uhr
  • ran.de

Am 26. Spieltag der Bundesliga empfängt Bayer 04 Leverkusen den FC Bayern. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern gastiert am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) bei Bayer 04 Leverkusen. Für beide Teams fällt das Aufeinandertreffen zwischen das Hin- und Rückspiel im Achtelfinale der Champions League.

Der Rekordmeister tritt gegen Atalanta Bergamo an, während es die "Werkself" mit dem FC Arsenal zu tun bekommt.

Für den FC Bayern geht es darum, den komfortablen Vorsprung von elf Punkten vor Borussia Dortmund möglichst zu halten und einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen.

Leverkusen kämpft nach zuletzt eher wechselhaften Leistungen in der Bundesliga um die erneute Teilnahme an der Champions League. Bayer rangiert aktuell an Position sechs, hat aber nur drei Zähler Rückstand auf einen Top-4-Platz.

ran fasst die wichtigsten Informationen zum Spiel und zur Übertragung zusammen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

- Anzeige -
- Anzeige -

Bayern gastiert in Leverkusen: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach wird nicht im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga heute live: Wo kann ich B04 vs. FCB im Livestream sehen?

Wer ein Pay-TV-Abo bei Sky hat,  kann den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ besteht die Möglichkeit, den Stream via WOW TV abzurufen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

- Anzeige -

FC Bayern zu Gast in Leverkusen: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zu Leverkusen gegen Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern

  • Spiel: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München
  • Datum und Uhrzeit: 14. März 2026; 15:30 Uhr
  • Trainer: Kasper Hjulmand (Bayer 04 Leverkusen), Vincent Kompany (FC Bayern München)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos zur Bundesliga
Koeln, RheinEnergieStadion, 03.07.2026: Serhou Guirassy of Dortmund celebrates scoring the 1:0 goal with Felix Nmecha of Dortmund during the 1.Bundesliga 1.FC Koeln vs. Borussia Dortmund. *** Koeln...Update
News

BVB: Top-Star verlängert langfristig

  • 11.03.2026
  • 17:34 Uhr
imago images 1071652166
News

Borussia Dortmund verlängert mit Schlüsselspieler

  • 11.03.2026
  • 17:31 Uhr
Dieter Reiter (SPD, Oberbuergermeister von Muenchen) mit Herbert Hainer (FC Bayern Muenchen, Praesident),a GER, FC Bayern Basketball vs. BMA365 Bamberg Baskets, Basketball, BBL Pokal, BMW TOP FOUR,...
News

FC Bayern: Münchens OB Dieter Reiter wirft hin

  • 11.03.2026
  • 16:08 Uhr
imago images 1073007532
News

Eberl-Zukunft bei Bayern offenbar völlig offen - Duo soll bleiben

  • 11.03.2026
  • 15:16 Uhr
Fällt lange aus: Valentin Gendrey
News

Sprunggelenk-Verletzung: TSG lange ohne Gendrey

  • 11.03.2026
  • 13:51 Uhr
21.02.2026, xemx, Fussball 1.Bundesliga, FC Bayern Muenchen - Eintracht Frankfurt v.l. Vorstand Markus Kroesche Krösche Director of Sports (Eintracht Frankfurt) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY US...
News

Abschiedsgerüchte um Eintracht-Boss Krösche

  • 11.03.2026
  • 10:24 Uhr
Andras Schäfer ist für zwei Spiele gesperrt
News

Unions Schäfer für zwei Spiele gesperrt

  • 11.03.2026
  • 09:56 Uhr

VfL Wolfsburg: Pyro-Eklat und Platzverweis nach HSV-Pleite

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0
Müller (l.) nach dem HSV-Spiel
News

Nach Tumulten: Wolfsburgs Müller für ein Spiel gesperrt

  • 10.03.2026
  • 14:26 Uhr
Naschenweng muss wieder pausieren
News

FC Bayern: Naschenweng fällt erneut aus

  • 10.03.2026
  • 14:18 Uhr