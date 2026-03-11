Der Vertrag von Sportvorstand Max Eberl beim FC Bayern München endet 2027. Dessen weitere Zukunft scheint offener als gedacht. Von Mike Stiefelhagen Das Dreigestirn in der sportlichen Führung des FC Bayern München besitzt Verträge, die am 30. Juni 2027 auslaufen. Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sind bis dahin im Amt verankert. Trio ragt heraus, nur einer fällt ab: Die Noten und Einzelkritiken der Bayern gegen Bergamo Die "Sport Bild" berichtet dabei, dass die Zukunft von Eberl völlig offen sei. Die Chancen auf eine Vertragsverlängerung stünden bei nur 50 Prozent. Die Gründe dafür seien nicht nur sportlicher Natur.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern bangt um Verletzte: Dreesen widmet emotionale Worte an Davies

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern: Eberl mit zu vielen Alleingängen Das Vertrauensverhältnis zur Chefetage soll weiterhin fehlen. Eberl bindet demnach den Aufsichtsrat zu spät in seine Entscheidungen mit ein. Man fühle sich oft übergangen oder vor vollendete Tatsachen gestellt. Es wirkt wie ein prinzipielles Thema. Da der Erfolg ja da ist. Der Aufsichtsrat solle Eberls Entscheidungen immer schnell abnicken, heißt es. Werde gedrängt. Dabei entstehe das Gefühl, dass dadurch Geld verloren gehe. Da Eberl lieber schnelle Einigungen erziele als nachzuverhandeln. Bestes Beispiel sei Kingsley Coman. Eberl war beim Verkauf an Saudi-Klub Al-Nassr mit einer angeblichen Ablöse von 25 Millionen Euro zufrieden. Zu wenig, fanden die Bayern-Bosse. Dreesen verhandelte nach. Am Ende soll Al-Nassr 30 Millionen Euro bezahlt haben. Ehren-Präsident Uli Hoeneß nannte Eberl im vergangenen Sommer "zu empfindlich". Die Vertragsverlängerungen mit den oben genannten Profis seien zu teuer gewesen. Dass bei den neuen Deals von Manuel Neuer und Serge Gnabry gespart wurde, spielt dabei eine geringe Rolle. Auch die Entscheidung, Leroy Sane und Leon Goretzka gehen zu lassen, wurde akzeptiert, wird aber nicht so sehr gewertet wie das Geld, welches ausgegeben wurde.