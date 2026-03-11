FC Bayern: Oberbürgermeister Dieter Reiter zieht sich von Ämtern bei den Münchnern zurück

Dieter Reiter, seines Zeichens Oberbürgermeister von München, hat angekündigt, sich von seinen Ämtern beim FC Bayern München zurückzuziehen. Damit reagiert der SPD-Politiker auf anhaltende Kritik an seiner Person. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat mit sofortiger Wirkung seine Posten im Aufsichtsrat sowie im Verwaltungsbeirat des FC Bayern München niedergelegt. Der 65-Jährige, der seit 2019 im Verwaltungsbeirat aktiv war und kürzlich zum Vorsitzenden ernannt wurde, zog damit Konsequenzen aus anhaltender öffentlicher Kritik und Vorwürfen eines Interessenkonflikts. Reiter betonte in einer Pressemitteilung, dass ihm das Vertrauen der Münchner Bürger über allem stehe - gleichwohl handele es sich um eine Entscheidung, die ihm als langjährigem Bayern-Fan schwerfalle. Trio ragt heraus, nur einer fällt ab: Die Noten und Einzelkritiken gegen Bergamo Der Rücktritt kommt nach Wochen intensiver Debatte, in der sich Reiter mehrmals öffentlich entschuldigt hatte. Er wolle damit einen Schlussstrich unter die Affäre ziehen, die sein Amt als Oberbürgermeister belastete. Besonders im laufenden Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl spielte die Kontroverse eine Rolle: Reiter erreichte in der ersten Runde nur 35,6 Prozent und muss am 22. März in einer Stichwahl gegen Dominik Krause (Grüne, 29,5 Prozent) antreten.

Reiter-Kritik wegen Nähe zum FC Bayern Die Nähe zum FC Bayern wurde als Belastung wahrgenommen, und Reiter priorisiert nun das öffentliche Vertrauen über Mandate oder finanzielle Vergütungen. Zudem forderten Stadtratsmitglieder Klarheit über Art, Umfang und Vergütung seiner Rolle, was zu Dringlichkeitsanträgen führte. Im Zentrum der Kritik steht, dass Reiters Nebentätigkeit beim FC Bayern nicht vom Stadtrat genehmigt wurde, was gegen die Dienstpflichten als kommunaler Wahlbeamter verstößt. Beamte müssen solche Tätigkeiten ab einer Vergütung von 10.000 Euro pro Jahr genehmigen lassen. Reiter erhielt laut "Bild" seit Ende 2021 jährlich 20.000 Euro für den Verwaltungsbeirat, insgesamt 90.000 Euro, die er vollständig an soziale Projekte wie "Mini München" und "Bunt kickt gut" spendete. Kritiker warfen ihm vor, die Tätigkeit nicht gemeldet zu haben und anfangs falsche Angaben gemacht zu haben - etwa, dass er noch nicht im Aufsichtsrat sei, was durch Belege von der Partei Die Linke widerlegt wurde.

