Bayer Leverkusen vs. BVB jetzt live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Ergebnis 1:2

Am 12. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund im Topspiel auf Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker. Update, 29.11., 20:35 Uhr: BVB schlägt Bayer Borussia Dortmund rettet den 2:1-Erfolg in Leverkusen über die Zeit! Es war ein Spitzenspiel, das kaum ausgeglichener hätte sein können. Trotzdem schien der BVB nach dem 2:0 dank der eigenen Effizienz und Defensivstärke bereits wie der Sieger, weil der Werkself nur wenig einfiel. Brandt ließ in der 73. Minute aber die Entscheidung liegen. Dadurch blieben die Hausherren im Spiel, kamen tatsächlich noch zum Anschlusstreffer und drängten hinten heraus dann natürlich auf den Ausgleich. Zu einer wirklich hochkarätigen Chance kamen sie aber nicht mehr. Dadurch nehmen abgezockte Dortmunder den Dreier durchaus verdient mit, überholen Leverkusen in der Tabelle und grüßen vom dritten Platz. Bereits am Dienstag treffen die beiden Klubs im DFB-Pokal schon wieder aufeinander. Dann aber in Dortmund. Es dürfte jedoch ein ähnlich spannender Schlagabtausch werden. Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund: BVB-Noten

Update, 29.11., 19:30 Uhr: Anselmino feiert Torpremiere Eine Standardsituation macht zur Pause den Unterschied in einem komplett ausgeglichenen Topspiel zwischen Leverkusen und Dortmund. Während sich beide Teams in der vergangenen Saison noch zweimal einen offenen Schlagabtausch lieferten, liegt der Fokus heute klar auf einer kompakten Defensive. Alle Akteure agieren äußerst diszipliniert und schenken sich keinen Zentimeter. Dadurch blieben Torchancen über weite Strecken absolute Mangelware. Nur Poku bot sich in der zehnten Minute die große Gelegenheit auf den Führungstreffer. Dortmund blieb trotz der fehlenden eigenen Möglichkeiten geduldig und nutzte nach einem Freistoß den ersten Schuss auf das Tor direkt zur Führung. Das erste Bundesliga-Tor von Aaron Anselmino wurde vom Video-Assistenten auf Abseits und ein mögliches strafbares Aufstützen des Dortmunders überprüft. Der Treffer zählte letztlich. Hjulmand und seine Mannschaft müssen sich für den zweiten Abschnitt nun etwas einfallen lassen, um zumindest den Ausgleich zu erzwingen. Für den BVB dürfte alles nach Plan laufen.

Bundesliga live: So seht ihr Bayer vs. BVB im TV und Stream Innerhalb weniger Tage geht es für Borussia Dortmund gleich zweimal gegen Bayer Leverkusen. Bevor die beiden Mannschaften im DFB-Pokal aufeinandertreffen, wartet jedoch die Bundesliga. Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund am 29. November ab 18:30 Uhr im Liveticker Beide Teams dürften dabei mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein in die Partie gehen. Während der BVB in der Champions League mit 4:0 gegen den FC Villareal gewann, sorgte Bayer Leverkusen mit einem 2:0 gegen Manchester City für einen Achtungserfolg. Champions League: Fünf Erkenntnisse zum BVB-Sieg gegen Villarreal - Karim Adeyemi überzeugt BVB-Coach Niko Kovac ist also gewarnt: "Leverkusen ist ein Top-Gegner. (...) Ich denke es geht darum, dass man alle Bundesliga-Spiele ernst annimmt. Wir haben letzte Saison bewiesen, dass wir dort bestehen können. Wir haben die Qualitäten dort zu siegen. Es wird nicht leicht in Leverkusen. Es wird für beide Mannschaften sehr schwierig werden." So verfolgt ihr die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt? Spiel: Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Bundesliga; 12. Spieltag

Datum: 29. November 2025

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Austragungsort: BayArena (Leverkusen)

Bundesliga live: Läuft die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

Leverkusen gegen Dortmund live: Wo läuft das Match im Pay-TV? Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Bayer Leverkusen vs. BVB live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im heute Livestream: Wer zeigt Leverkusen - BVB live? Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Bayer Leverkusen empfängt Dortmund: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel? Einen Liveticker zu Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de.

