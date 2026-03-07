FC Barcelona: Lamine Yamal schießt Barca zum Sieg

Der FC Barcelona hat in der spanischen Primera División seinen Vorsprung auf Real Madrid dank Jungstar Lamine Yamal gewahrt.

Der 18-Jährige schoss die Mannschaft des früheren Bundestrainers Hansi Flick am Samstagabend mit seinem 14. Saisontor zum 1:0 (0:0) bei Athletic Bilbao. Nach 27 Spieltagen bleibt Barca mit 67 Punkten vor Erzrivale Real (63) an der Tabellenspitze.

Vier Tage nach dem bitteren Aus im spanischen Pokal gegen Atlético Madrid erzielte Yamal in der 68. Minute das Tor des Tages für den Titelverteidiger. Barca hatte am Dienstag im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey Atlético 3:0 geschlagen, nach dem 0:4 im Hinspiel war das aber zu wenig für den Einzug ins Endspiel am 25. April in Sevilla.