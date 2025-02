Borussia Dortmund kommt im letzten Spiel unter Mike Tullberg zu einem hart erarbeiteten Auswärtssieg in Heidenheim. ran hat die BVB-Stars benotet. Borussia Dortmund hat das letzte Spiel unter Interimstrainer Mike Tullberg gewonnen. Beim 1. FC Heidenheim kommt der BVB zu einem 2:1-Arbeitssieg, Serhou Guirassy und Maximilian Beier erzielen die Tore. Damit verbessert der bislang auswärtschwache BVB die Bilanz auf acht Punkte auf fremden Plätzen und sorgt für ein Erfolgserlebnis, bevor am Sonntag der neue Coach Niko Kovac übernimmt. ran hat die BVB-Stars in einer Einzelkritik benotet.

Gregor Kobel Lange hat der Schweizer nichts zu tun. Fünf Minuten vor der Pause muss er sich querlegen, aber die Fahne geht beim Heidenheimer Angriff ohnehin hoch. Abseits. Chancenlos beim 1:2-Anschlusstreffer. In der Schlussphase sieht der Torwart Gelb wegen wiederholtem Zeitspiel. ran-Note: 3

Julian Ryerson In der Defensive ist der Rechtsverteidiger kaum gefordert, weshalb er meist in der Heidenheimer Hälfte unterwegs ist. Sorgt immer wieder für Impulse im Angriffsspiel und Hereingaben. Eine Ryerson-Ecke leitet dann auch die Führung ein. Sehr engagiert, Der Norweger zeigt insgesamt eine gute Leistung. ran-Note: 2

© RHR-Foto

Emre Can Während Anton immer wieder in die Offensive geht, beschränkt sich der Kapitän größtenteils aufs Verteidigen. Dabei hat der Innenverteidiger wenig Probleme und spielt eine souveräne Partie, auch als Heidenheim stärker wird in der zweiten Hälfte. ran-Note: 3

Waldemar Anton Der Innenverteidiger kommt für den rotgesperrten Schlotterbeck in die Startelf. Hat hinten zunächst ebenfalls wenig zu tun. Nach einer Ecke taucht er dann im Heidenheimer Strafraum auf und legt sich technisch stark den Ball vor. Beim Abschluss trifft der Ex-Stuttgarter den Ball nicht voll, legt so aber Guirassy den Führungstreffer auf (33.). Anton hat insgesamt die meisten Ballkontakte beim BVB und kurbelt immer wieder das Aufbauspiel an. Gute Leistung. ran-Note: 2

Ramy Bensebaini Der Algerier hat zunächst viel Platz und interpretiert seine Linksverteidiger-Rolle entsprechend offensiv. Insgesamt weniger auffällig als Ryerson auf der anderen Seite, aber mit der Vorlage zum 2:0. Insgesamt überzeugt die schwarzgelbe Flügelzange. ran-Note: 2

Pascal Groß Rutscht als Teil der Doppel-Sechs in die Startelf, soll aus der Tiefe lange Bälle spielen, wie Tullberg vor dem Spiel erklärt. Aber Groß findet die Lücken nicht und schafft es über weite Strecken nicht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Der Nationalspieler hat dann mit einem Fehlpass am eigenen Strafraum eine Mitschuld am 1:2-Anschlusstreffer. Wird wenig später ausgewechselt. ran-Note: 4

© RHR-Foto

Marcel Sabitzer Lange unauffällig, nach einer halben Stunde geht ein Schuss aus der zweiten Reihe weit drüber. Leitet den zweiten Treffer mit einem Lauf durch das Mittelfeld und einem gut getimten Pass vor. ran-Note: 3

Julian Brandt Zehn Minuten vor der Pause verlädt Brandt mit einem feinen Trick an der Eckfahne einen Gegenspieler. Ansonsten ziemlich unauffällig in Hälfte eins. Der offensive Mittelfeldspieler wirkt bemüht, kann aber nichts Entscheidendes zum BVB-Spiel beisteuern. Tullberg nimmt Brandt nach 57 Minuten vom Feld. ran-Note: 4

Julien Duranville Der 18-jährige Belgier wird von Tullberg in die Startelf beordert. Holt sich nach einer Viertelstunde eine Gelbe Karte ab, als er im Mittelfeld die schnelle Ausführung eines Freistoßes verhindert. Duranville hat in den ersten 45 Minuten die wenigsten Ballkontakte aller Dortmunder, beschäftigt die Heidenheimer mit seinen Dribblings aber immer wieder. Wird zur Halbzeit gegen Adeyemi ausgetauscht. ran-Note: 3

© Eibner

Jamie Gittens Der Engländer beginnt wie immer sehr engagiert, hat die meisten Ballkontakte in der BVB-Offensive. Gittens hat Pech, als sein Torschuss abgefälscht knapp vorbeigeht (9.). Stellt mit seinen Tempo-Dribbling die FCH-Abwehr immer wieder vor Probleme. Bereitet das zweite Tor mit vor und krönt damit seine gute Leistung. ran-Note: 2

Serhou Guirassy Der Mittelstürmer hängt eine knappe halbe Stunde komplett in der Luft, köpft dann eine Flanke zu mittig aufs Tor (27.). Als ein Schuss von Anton nicht aufs Tor kommt, schaltet Guirassy blitzschnell und verwandelt zur Führung (33.). Auch in der zweiten Halbzeit nicht oft am Spiel beteiligt. Wenn er aber an den Ball kommt, wird es immer gefährlich. ran-Note: 2

© Michael Weber