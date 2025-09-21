Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck - Sein Comeback ist ein Signal an den FC Bayern

Nico Schlotterbeck feiert gegen Wolfsburg ein grandioses Comeback beim BVB und stellt nach dem Spiel klar, dass die Bayern nun mit mehr Gegenwehr rechnen müssen. Von Tobias Wiltschek Eine gewisse Nervosität im Dortmunder Stadion war schon zu spüren, als die Schlussphase des Spiels gegen den VfL Wolfsburg angebrochen ist. Es gab in dieser Saison ja schon zwei Spiele, in denen der BVB in den letzten Minuten den sicher geglaubten Sieg noch hergeschenkt hatte. BVB: Die Noten zum Spiel gegen Wolfsburg

Borussia Dortmund bleibt erster Bayern-Jäger Im Gegensatz zu den Partien gegen St. Pauli und Juventus Turin brachte Borussia Dortmund das 1:0 gegen die "Wölfe" aber sicher über die Zeit und bleiben damit als Zweiter schärfster Verfolger des FC Bayern in der Bundesliga. Dass diese bis zur letzten Sekunde stabile Vorstellung des BVB nur am Comeback des lange verletzten Nico Schlotterbeck lag, wäre sicherlich übertrieben.

BVB: Anton lobt "überragendes Spiel" von Schlotterbeck Doch es war schon sehr auffällig, dass mit dem deutschen Nationalspieler das Spiel der Schwarz-Gelben zusätzlich an Sicherheit gewann. "Er hat ein überragendes Spiel gemacht, nichts anbrennen lassen. Wir sind sehr, sehr froh, dass er wieder auf dem Platz steht", sprach Innenverteidiger-Kollege Waldemar Anton seinem Nebenmann bei "DAZN" ein großes Lob aus. Tatsächlich war wenig bis gar nichts davon zu spüren, dass Schlotterbeck fast ein halbes Jahr kein Spiel mehr absolviert hatte. Die ersten paar langen Bälle seien ihm zwar noch etwas missraten, meinte der 25-Jährige nach dem Spiel selbstkritisch, fügte aber an, dass er mit jedem angekommenen Pass mehr Sicherheit und Zutrauen in die eigenen Aktionen bekommen habe.

Kovac: Das war der Comeback-Plan mit Schlotterbeck Dabei hat durchaus überrascht, dass er gleich bei seinem ersten Startelfeinsatz nach der langen Pause aufgrund eines Meniskusrisses im linken Knie die kompletten 90 Minuten durchspielte. "Der Trainer hat gestern gefragt, ob ich Bock habe. Als Fußballer sagt man da nicht nein", erklärte Schlotterbeck. "Dass es dann 90 wurden, war schon extrem hart. Aber für das arbeitet man." Trainer Niko Kovac offenbarte nach dem Spiel, dass es von Beginn an der Plan gewesen sei, Schlotterbeck durchspielen zu lassen. "Für mich ist es wichtig, dass ein Spieler, der lange in der Reha-Phase war, gesund und vor allem fit wieder zurückkommt", sagte der Coach. "So stelle ich mir das vor, wenn ein Langzeitverletzter zurückkommt." Es hätte nicht viel gebracht, den Innenverteidiger nur Stück für Stück wieder heranzuführen, erklärte Kovac seine Philosophie und machte dem Reha-Team auch ein großes Kompliment: "Das ist top gelaufen!" Mit Schlotterbeck haben die Dortmunder nun aber nicht nur einen zuverlässigen Stammspieler wieder zurück im Team, sondern auch einen Leader, der selbstbewusst Ziele formuliert.

