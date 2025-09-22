Bayern-Talent Lennart Karl wird von Ex-Profi Mario Basler scharf kritisiert. Auch an Union-Coach Steffen Baumgart lässt er kein gutes Haar.

Am vergangenen Wochenende kam Bayern-Talent Lennart Karl beim 4:1-Sieg der Münchner bei 1899 Hoffenheim erstmals in der Bundesliga in der Startelf zum Einsatz. Bei einem durchwachsenen Auftritt – auch des Rekordmeisters generell – steuerte der Youngster den Assist zum 1:0 durch Harry Kane bei.

Ex-Bayern-Profi Mario Basler ist von dem 17-Jährigen derweil aber noch nicht angetan. "Wenn man sagt, er ist das größte Talent beim FC Bayern im Moment, dann muss ich sagen, dann fehlt aber noch ganz schön viel", konstatierte er in seinem Podcast "Basler ballert".

Der Europameister von 1996 ergänzte: "Man lobt ihn ja seit Monaten in den Himmel, dann erwarte ich, wenn ich die Chance kriege von Anfang an, dann muss ich mein Talent auch zeigen. Und das hat auch nichts mit dem Alter zu tun, sondern da erwarte ich einfach mehr."

Und weiter: "Da kam aber gar nichts. Also das muss man klar und deutlich sagen. Und da darf man auch keine Rücksicht nehmen aufs Alter oder sonst irgendwas, sondern da ist einfach zu wenig gekommen."