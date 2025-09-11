Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Borussia Dortmund: Trainer Niko Kovac fordert Geduld mit Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac will bei der Wiedereingliederung des lange verletzten Nationalspielers Nico Schlotterbeck mit aller Geduld vorgehen.
"Er hat in der letzten Woche etwas im Training mitgemacht, aber alles ohne Gegnerkontakt, alles überschaubar", sagte Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac über Nico Schlotterbeck und bremste die Erwartungen: "Das wird sicherlich noch Zeit in Anspruch nehmen."
Der Innenverteidiger sei fünf Monate nach einem Meniskusriss "zurück im leichten Mannschaftstraining. Ich verstehe die Rufe, er ist ein sehr wichtiger Spieler, ein Top-Nationalspieler", sagte Kovac.
Aber: "Bevor man überhaupt über die Nationalmannschaft nachdenken kann, muss man erstmal im Klub wieder gesund sein und Minuten sammeln. In der Bundesliga spielen, in der Champions League", sagte Kovac vor dem Spiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker).
In der Länderspielpause: Hand-Operation bei Brandt
Weiterhin fehlen werden auch Niklas Süle, Kapitän Emre Can und Julien Duranville. Julian Brandt habe die Länderspielpause für eine verschobene Hand-Operation genutzt, berichtete Kovac, "ich schätze, das wird auch fürs Wochenende nicht reichen". Zugang Fabio Silva sei ebenfalls "noch im Bereich Medizin angesiedelt. Er macht Fortschritte, aber man darf nicht zu forsch vorgehen."
Dennoch kündigte Kovac vor dem Start in die Königsklasse in der kommenden Woche angesichts der "sehr hohen Anzahl von Spielen" Rotation an.
"Es ist körperlich gar nicht möglich, alle drei Tage 90 Minuten lang zu spielen. Egal, wen wir aufstellen, die Qualität ist da", sagte der Trainer: "Und Konkurrenz belebt das Geschäft."