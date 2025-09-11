Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Borussia Dortmund: Trainer Niko Kovac fordert Geduld mit Nico Schlotterbeck

  • Aktualisiert: 11.09.2025
  • 14:23 Uhr
  • SID

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac will bei der Wiedereingliederung des lange verletzten Nationalspielers Nico Schlotterbeck mit aller Geduld vorgehen.

"Er hat in der letzten Woche etwas im Training mitgemacht, aber alles ohne Gegnerkontakt, alles überschaubar", sagte Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac über Nico Schlotterbeck und bremste die Erwartungen: "Das wird sicherlich noch Zeit in Anspruch nehmen."

Der Innenverteidiger sei fünf Monate nach einem Meniskusriss "zurück im leichten Mannschaftstraining. Ich verstehe die Rufe, er ist ein sehr wichtiger Spieler, ein Top-Nationalspieler", sagte Kovac.

Aber: "Bevor man überhaupt über die Nationalmannschaft nachdenken kann, muss man erstmal im Klub wieder gesund sein und Minuten sammeln. In der Bundesliga spielen, in der Champions League", sagte Kovac vor dem Spiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker).

Anzeige
Anzeige

In der Länderspielpause: Hand-Operation bei Brandt

Weiterhin fehlen werden auch Niklas Süle, Kapitän Emre Can und Julien Duranville. Julian Brandt habe die Länderspielpause für eine verschobene Hand-Operation genutzt, berichtete Kovac, "ich schätze, das wird auch fürs Wochenende nicht reichen". Zugang Fabio Silva sei ebenfalls "noch im Bereich Medizin angesiedelt. Er macht Fortschritte, aber man darf nicht zu forsch vorgehen."

Dennoch kündigte Kovac vor dem Start in die Königsklasse in der kommenden Woche angesichts der "sehr hohen Anzahl von Spielen" Rotation an.

"Es ist körperlich gar nicht möglich, alle drei Tage 90 Minuten lang zu spielen. Egal, wen wir aufstellen, die Qualität ist da", sagte der Trainer: "Und Konkurrenz belebt das Geschäft."

Anzeige
News und Videos zur Bundesliga
Kasper Hjulmand kennt Eriksen bestens
News

Hjulmand "sehr glücklich" über Eriksen in Wolfsburg

  • 11.09.2025
  • 16:38 Uhr
Guirassy Borussia Dortmund
News

1. FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker

  • 11.09.2025
  • 16:04 Uhr
FC Bayern
News

FC Bayern München vs. Hamburger SV: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker

  • 11.09.2025
  • 16:04 Uhr
Wurde für seine erste Saison belohnt: Julian Schuster
News

Nach Fehlstart: Schuster will Reaktion sehen

  • 11.09.2025
  • 15:00 Uhr
Union-Trainer Steffen Baumgart
News

Baumgart hofft auf Leite-Rückkehr: "Mehr als eine Alternative"

  • 11.09.2025
  • 14:57 Uhr
Polzin braucht einen Masterplan für das Duell in München
News

Polzin: In München nicht nur "den Bus parken"

  • 11.09.2025
  • 14:44 Uhr
Timo Werner zuletzt beim Training
News

Werner-Comeback in Mainz nicht ausgeschlossen

  • 11.09.2025
  • 14:41 Uhr
2211111347
News

"Grünes Zeitalter": Eriksens Neustart in Deutschland

  • 11.09.2025
  • 14:34 Uhr
Kwasniok ist seit diesem Sommer Trainer der Kölner
News

"Weltstar": Kwasniok gratuliert Wolfsburg zu Eriksen-Transfer

  • 11.09.2025
  • 14:17 Uhr
Klare Sache: FC Bayern gegen Hamburger SV
News

Duell gegen die Bayern: HSV-Bilanz des Schreckens

  • 11.09.2025
  • 14:15 Uhr