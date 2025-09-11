Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac will bei der Wiedereingliederung des lange verletzten Nationalspielers Nico Schlotterbeck mit aller Geduld vorgehen.

"Er hat in der letzten Woche etwas im Training mitgemacht, aber alles ohne Gegnerkontakt, alles überschaubar", sagte Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac über Nico Schlotterbeck und bremste die Erwartungen: "Das wird sicherlich noch Zeit in Anspruch nehmen."

Der Innenverteidiger sei fünf Monate nach einem Meniskusriss "zurück im leichten Mannschaftstraining. Ich verstehe die Rufe, er ist ein sehr wichtiger Spieler, ein Top-Nationalspieler", sagte Kovac.

Aber: "Bevor man überhaupt über die Nationalmannschaft nachdenken kann, muss man erstmal im Klub wieder gesund sein und Minuten sammeln. In der Bundesliga spielen, in der Champions League", sagte Kovac vor dem Spiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker).