Borussia Dortmund vs. VfL Bochum live im TV, Stream und Ticker - Übertragung der Bundesliga

Der fünfte Bundesliga-Spieltag steht an, der BVB bekommt es mit dem VfL Bochum zu tun. So verfolgt ihr das Spiel live im TV, Stream und Ticker.

So richtig zufrieden ist man mit dem Saisonstart bei Borussia Dortmund wohl kaum.

Zwar gelangen Siege über Eintracht Frankfurt und Heidenheim, gegen Werder Bremen mühte man sich aber nur zu einem Remis, ehe es am vergangenen Wochenende eine 1:5-Klatsche in Stuttgart setzte.

"Wenn die Basics nicht stimmen an so einem Tag, dann passiert so etwas. Und von uns war es von der ersten bis zur letzten Minute gar nichts", bilanzierte Trainer Nuri Sahin im Anschluss und kündigte eine "knallharte Analyse" an.

Nun wartet der VfL Bochum, der noch wesentlicher schwächer in die Spielzeit gestartet ist, auf die Schwarz-Gelben. Lediglich einen Zähler gab es für das Team von Trainer Peter Zeidler bislang, mit 2:2 trennte man sich am vergangenen Wochenende von Holstein Kiel.

Nun kommt es am 5. Bundesliga-Spieltag zum direkten Duell der beiden Traditionsvereine. Wer behält die Oberhand? Und wo läuft die Partie live im TV und Stream? ran klärt auf.

