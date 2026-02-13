"Wir haben die Chance, zurückzuschlagen, wissen, dass es nicht einfach ist. Aber wir nehmen das in Angriff", betonte der 60-Jährige mit Blick auf das Rückspiel am 3. März: "Wir werden kämpfen, haben zwei Halbzeiten. Wenn wir in der Lage sind, beide Halbzeiten 2:0 zu gewinnen – das ist unser Ziel. Wir werden darum kämpfen, brauchen unsere Fans und werden dann sehen, was passiert."

"Wir haben in der ersten Halbzeit nicht als Mannschaft gespielt. Die Abstände waren zu groß. Wir haben nicht so gepresst, wie wir es wollten. Die ersten 45 Minuten waren eine große Lektion für uns", sagte der deutsche Trainer nach dem 0:4 (0:4) im Halbfinal-Hinspiel. Aufgeben wolle er den Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung trotz der schier aussichtslosen Lage nicht.

Der FC Barcelona kommt im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey böse unter die Räder. Spaniens Presse reagiert scharf, Hansi Flick glaubt dennoch an ein Wunder im Rückspiel.

Barca hofft auf Wunder im Rückspiel

In Madrid läutete ein kapitaler Schnitzer von Torwart Joan García die Demontage ein, der Keeper ließ einen Rückpass von Verteidiger Eric García (8.) unter der Sohle ins eigene Tor rollen. Noch vor der Pause legten Antoine Griezmann (15.), Ademola Lookman (34.) und Weltmeister Julián Álvarez (45.+3) nach.

Die spanische Presse ging mit dem Auftritt der Katalanen hart ins Gericht. Die "Mundo Deportivo" sah ein "Barca, das nicht wiederzuerkennen war". Die "Sport" erkannte eine "katastrophale erste Halbzeit", während "El Pais" befand, Barcelona sei "vernichtend geschlagen worden".

Dabei wurde auch Flicks Aufstellung kritisiert. Für die "AS" war es "ein gigantischer Fehler" des ehemaligen Bundestrainers, Marc Casado in die Startelf berufen zu haben. Der Mittelfeldspieler wurde nach Altéticos 3:0 noch in der ersten Halbzeit durch Robert Lewandowski ersetzt.

Trotz der denkbar schlechten Ausgangslage ist nicht nur Flick überzeugt, die "Remontada" noch zu schaffen. "Ich bin überzeugt, wir können das Ruder noch herumreißen", sagte Abwehrspieler Eric García: "Wir wissen, dass sie es uns schwer machen werden, aber wenn wir als Team zusammenhalten, können wir es schaffen."