Mehrere Tage nach dem Kantersieg von Paris Saint-Germain gegen Olympique Marseille deckt ein offizielles Video der Liga einen Eklat von Ousmane Dembele auf. Mit einem 5:0-Kantersieg gegen Olympique Marseille sorgte Paris Saint-Germain am vergangenen Wochenende für ein Statement in der französischen Liga. Für den damaligen OM-Trainer Roberto De Zerbi hatte das Spiel unschöne Konsequenzen: Der Italiener wurde von Marseille freigestellt. Konsequenzen könnten jetzt womöglich auch Ousmane Dembele drohen. Zumindest sorgte der Ballon-d'Or-Sieger während des Spiels für einen Eklat. Die offizielle Streamingplattform der Ligue 1 veröffentlichte ein Video aus dem Spiel, das ein Gespräch zwischen Dembele und Marseille-Profi Pierre-Emile Höjbjerg zeigt.

Im Rahmen der Konversation ging es offenbar um Höjbjergs Teamkollegen Leonardo Balerdi. Und Dembele beleidigte den Argentinier aufs Übelste. "Balerdi ist Müll. Das weißt du, das weißt du", sagte Dembele Richtung Höjbjerg. Er legte nach: "Er reißt ständig den Mund auf." BVB-Star läuft künftig wohl für Österreich auf Zu hören sind die Aussagen in dem Video nicht, allerdings wurde das Video entsprechend untertitelt. Der frühere Dortmunder Balerdi war während des Spiels immer wieder in Wortgefechte mit PSG-Profis verwickelt, unter anderem mit Nuno Mendes, der den Argentinier mit Gesten zur Ruhe aufforderte.

