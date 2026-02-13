- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Paris Saint-Germain - Eklat um Ousmane Dembele: PSG-Star beleidigt Gegenspieler als "Müll"

  • Veröffentlicht: 13.02.2026
  • 10:15 Uhr
  • Chris Lugert
Heftige Wortwahl: Ousmane Dembele sorgt für unschöne Schlagzeilen.
Heftige Wortwahl: Ousmane Dembele sorgt für unschöne Schlagzeilen.© Le Pictorium

Mehrere Tage nach dem Kantersieg von Paris Saint-Germain gegen Olympique Marseille deckt ein offizielles Video der Liga einen Eklat von Ousmane Dembele auf.

Mit einem 5:0-Kantersieg gegen Olympique Marseille sorgte Paris Saint-Germain am vergangenen Wochenende für ein Statement in der französischen Liga. Für den damaligen OM-Trainer Roberto De Zerbi hatte das Spiel unschöne Konsequenzen: Der Italiener wurde von Marseille freigestellt.

Konsequenzen könnten jetzt womöglich auch Ousmane Dembele drohen. Zumindest sorgte der Ballon-d'Or-Sieger während des Spiels für einen Eklat. Die offizielle Streamingplattform der Ligue 1 veröffentlichte ein Video aus dem Spiel, das ein Gespräch zwischen Dembele und Marseille-Profi Pierre-Emile Höjbjerg zeigt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Im Rahmen der Konversation ging es offenbar um Höjbjergs Teamkollegen Leonardo Balerdi. Und Dembele beleidigte den Argentinier aufs Übelste. "Balerdi ist Müll. Das weißt du, das weißt du", sagte Dembele Richtung Höjbjerg. Er legte nach: "Er reißt ständig den Mund auf."

Zu hören sind die Aussagen in dem Video nicht, allerdings wurde das Video entsprechend untertitelt. Der frühere Dortmunder Balerdi war während des Spiels immer wieder in Wortgefechte mit PSG-Profis verwickelt, unter anderem mit Nuno Mendes, der den Argentinier mit Gesten zur Ruhe aufforderte.

- Anzeige -

Nations League - DFB-Fans mit düsterer Prognose: "Gibt auf den Deckel"

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

OM reagiert geschockt auf Veröffentlichung

Die Verantwortlichen von Marseille reagierten laut "RMC Sport" schockiert - allerdings weniger aufgrund der Aussagen Dembeles als vielmehr darauf, dass die Liga selbst über ihre offiziellen Kanäle überhaupt dieses Video veröffentlichte.

Für OM war die Niederlage gegen den Erzrivalen der nächste Tiefschlag, der De Zerbi schließlich den Job kostete. Zuvor hatte sich der französische Klub bereits ziemlich blamabel aus der Champions League verabschiedet. In der heimischen Liga ist Marseille derzeit nur Tabellenvierter, drei Punkte hinter den direkten Champions-League-Plätzen.

PSG hingegen hält als Tabellenführer weiter Kurs Richtung nächster Meisterschaft, liegt aber nur zwei Punkte vor dem hartnäckigen Verfolger RC Lens.

Mehr News und Videos
imago images 1071495239
News

"Niemand steht über dem Verein" - Klare Ansage für Dembele

  • 23.01.2026
  • 13:59 Uhr
imago images 1070061902
News

Schock für FC Metz: Spieler bei Silvester-Brand verletzt

  • 02.01.2026
  • 12:35 Uhr
Mbappé ist seit Jahren mit PSG im Streit
News

Mbappe gewinnt Rechtsstreit: PSG muss Monstersumme zahlen

  • 16.12.2025
  • 14:56 Uhr
imago images 1068452207
News

Nizza-Spieler von eigenen Fans geschlagen und bespuckt

  • 02.12.2025
  • 10:47 Uhr
Dembele
News

Nächster PSG-Ärger? Dembele will wohl mehr Geld

  • 16.10.2025
  • 20:04 Uhr
August 15, 2025, Rennes, France, France: Adrien RABIOT of Marseille during the Ligue 1 match between Stade Rennais (Rennes) and Olympique de Marseille (OM) at Roazhon Park on August 15, 2025 in Ren...
News

Nach Kabinenschlägerei: Rabiot kann Verkauf weiter nicht nachvollziehen

  • 14.10.2025
  • 11:12 Uhr
Edin Terzic GER, Deutschland vs Nordirland, Fussball, WM-Qualifikation Europa, 2. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 07.09.2025 GER, Deutschland vs Nordirland, Fussball, WM-Qualifikation Europa, 2. Spi...
News

Terzic sagt wohl Monaco ab - Ex-BVB-Coach als Ersatz?

  • 08.10.2025
  • 09:32 Uhr
2224658196
News

Schock für Enrique: PSG-Coach bei Fahrradunfall schwer verletzt

  • 05.09.2025
  • 23:09 Uhr
imago images 1065321034
News

Marseille-Stars liefern sich Schlägerei - "brutal und über alle Grenzen"

  • 20.08.2025
  • 19:40 Uhr
Hakimi
News

PSG wollte wohl Hakimi-Interview zensieren lassen

  • 11.08.2025
  • 12:59 Uhr