Borussia Mönchengladbach: Auf dem besten Wege zu Schalke 2.0! Ein Kommentar

Die Richtung bei Borussia Mönchengladbach geht seit Jahren bereits nach unten. Die Platzierungen werden jedes Jahr schlechter, das Portemonnaie jedes Jahr dünner. Die Borussia muss aufpassen - sonst endet sie wie Schalke 04. Ein Kommentar. Von Kai Esser Es wirkt beinahe wie aus der Zeit gefallen. Aus einer anderen Epoche. Keine dreieinhalb Jahre ist es her, dass sich Borussia Mönchengladbach in einem Pflichtspiel mit Manchester City messen durfte. Und nicht irgendein Pflichtspiel: Das Achtelfinale der UEFA Champions League. Vorher setzte sich Gladbach in einer Gruppe mit Real Madrid, Inter Mailand und Schachtar Donezk durch. Schade nicht nur für die Fans, sondern für Fußballdeutschland eigentlich, dass diese historische Leistung in die Covid-19-Pandemie fiel und daher keine Fußballfeste gefeiert, sondern sterile Elf-gegen-Elf-Geisterspiele gespielt wurden. Das alles ist gerade einmal dreieinhalb Jahre her. Es wirkt fast so weit weg, wie die titelreichen 70er mit Günter Netzer und Rainer Bonhof. Heute ist die Borussia nur noch Mittelmaß in der Bundesliga. Wenn überhaupt. Der 8. Bundesliga-Spieltag in der Übersicht: Gladbach gegen Bremen gefordert Einem vierten Platz 2019/20 folgte Platz acht im Jahr darauf, zwei zehnte Plätze 2022 und 2023 und der vorläufige Tiefpunkt mit Platz 14 2024. Es ist kein Zufall. Die Corona-Pandemie hat ein klaffendes Loch in die Kassen am Niederrhein gerissen. Dafür kann niemand etwas. Dass wertvolle Spieler wie Marcus Thuram oder Ramy Bensebaini ohne Ablöse gingen, hingegen schon. Und bei den Trainerentscheidungen lag die Borussia zuletzt auch eher selten richtig. Weder Adi Hütter noch Daniel Farke oder der aktuelle Trainer, Gerardo Seoane, brachten nachhaltigen Erfolg. Ob nun Roland Virkus oder Vorgänger Max Eberl daran Schuld ist, spielt in der Endabrechnung keine Rolle.

Nicht nur brachten die Trainer keinen Erfolg, nach fast anderthalb Jahren unter Seoane ist noch immer nicht zu erkennen, für was für einen Fußball Gladbach eigentlich stehen will. Noch nie gewann der Schweizer in seiner Amtszeit zwei Ligaspiele in Serie. Eine Horrorstatistik!

Erschreckende Parallelen: Gladbach könnte zu Schalke 2.0 werden Bei einem genaueren Blick fällt auf: Gladbach ist auf dem besten Weg, auf dem Pfad des FC Schalke 04 zu wandeln. Leere Kassen, Trainer, die nicht einschlagen, treue Fans, die aber eine zu hohe Erwartungshaltung haben und am liebsten in der Vergangenheit schwelgen, teure Fehler im Management, Spieler, die sich nur noch bedingt mit dem Traditionsverein verbunden fühlen und ein stetiger, sportlicher Niedergang. Sowohl auf Schalke als auch auf Gladbach trifft diese Beschreibung passender zu, als es sich manche Fans wünschen würden. Noch ist Gladbach nicht in die 2. Liga abgestiegen, so wie es den Königsblauen bereits widerfahren ist. Die Betonung liegt auf "noch". Was, wenn Seoane nicht die Kurve kriegt? Was, wenn er entlassen werden muss? Was, wenn der Nachfolger auch nicht einschlägt? Dann kann es duster werden am Borussia-Park.

