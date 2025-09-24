DFB-Team: Stürmerstar fällt womöglich für restliche WM-Qualifikation aus

Kai Havertz wurde zuletzt mehrfach vom Verletzungspech heimgesucht. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss womöglich noch lange auf ihn verzichten.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann muss wohl für den Rest der WM-Qualifikation auf Offensivstar Kai Havertz verzichten. Teammanager Mikel Arteta vom FC Arsenal sprach vor dem Ligapokalspiel am Mittwochabend bei Port Vale davon, dass Havertz noch "Monate" ausfallen könne. "Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch nur Wochen werden. Man weiß nie, denn Kai ist ein besonderer Typ", sagte Arteta.

Die WM-Qualifikationsspiele im Oktober und November dürften für den ehemaligen Leverkusener aber zu früh kommen. Havertz hatte sich Ende August aufgrund einer Knieverletzung einem kleinen chirurgischen Eingriff unterzogen. Über die Ausfalldauer hatte Arsenal danach keine Angaben gemacht. "Wir vermissen ihn sehr. Hoffentlich kommt er zurück, und zwar langfristig. Deshalb ist es sehr wichtig, auf sein Knie zu achten. Bisher macht er gute Fortschritte", sagte Arteta nun.