VfB Stuttgart vs. Celta Vigo: Europa League live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am 1. Spieltag der neuen Europa-League-Saison trifft der VfB Stuttgart auf Celta Vigo. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Den Saisonstart in der Bundesliga hat sich der VfB Stuttgart sicherlich anders vorgestellt. Nach vier Spieltagen steht der amtierende Pokalsieger mit sechs Punkten auf Rang neun.

In der Europa League soll der Start besser laufen. Der 2:0-Sieg gegen St. Pauli am vergangenen Spieltag könnte der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß Selbstvertrauen geben.

Auch Stürmer Ermedin Demirovic zeigte sich nach dem Erfolg optimistisch: "Wir wissen, was für eine Qualität wir haben. Wir haben uns gesagt, wir wollen Energie auf den Platz bringen. Dann sieht man einfach, wie gut wir Fußball spielen können."

Besonders gut für die Schwaben: Celta Vigo kommt ohne jeglichen Rückenwind nach Stuttgart. Mit nur fünf Punkten aus den ersten sechs Partien in der spanischen Liga rangiert das Team auf Platz 15.

Wo läuft das Spiel im TV? Wird es im Free-TV übertragen? Wer bietet einen Livestream, und wo gibt’s einen Liveticker? ran liefert alle Infos.