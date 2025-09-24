Anzeige
Europa League

VfB Stuttgart vs. Celta Vigo: Europa League live im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 24.09.2025
  • 16:11 Uhr

Am 1. Spieltag der neuen Europa-League-Saison trifft der VfB Stuttgart auf Celta Vigo. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Den Saisonstart in der Bundesliga hat sich der VfB Stuttgart sicherlich anders vorgestellt. Nach vier Spieltagen steht der amtierende Pokalsieger mit sechs Punkten auf Rang neun.

In der Europa League soll der Start besser laufen. Der 2:0-Sieg gegen St. Pauli am vergangenen Spieltag könnte der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß Selbstvertrauen geben.

Auch Stürmer Ermedin Demirovic zeigte sich nach dem Erfolg optimistisch: "Wir wissen, was für eine Qualität wir haben. Wir haben uns gesagt, wir wollen Energie auf den Platz bringen. Dann sieht man einfach, wie gut wir Fußball spielen können."

Besonders gut für die Schwaben: Celta Vigo kommt ohne jeglichen Rückenwind nach Stuttgart. Mit nur fünf Punkten aus den ersten sechs Partien in der spanischen Liga rangiert das Team auf Platz 15.

Wo läuft das Spiel im TV? Wird es im Free-TV übertragen? Wer bietet einen Livestream, und wo gibt’s einen Liveticker? ran liefert alle Infos.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Europa League

  • Alle News zur VfB Stuttgart

  • VfB Stuttgart ist angekommen! Brustlöser für den Brustring? – ein Kommentar

Anzeige
Anzeige

VfB Stuttgart vs. Celta Vigo live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort

  • Spiel: VfB Stuttgart vs. Celta Vigo
  • Wettbewerb: Europa League; Ligaphase (1. Spieltag)
  • Datum: 25. September 2025
  • Uhrzeit: 21:00 Uhr
  • Austragungsort: MHPArena (Stuttgart)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Stuttgart - Celta Vigo live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

RTL überträgt das Spiel der Europa League im Free-TV. Die Übertragung startet um 20:35 Uhr, Anstoß ist um 21:00 Uhr.

Stuttgart empfängt Vigo: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?

Beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ wird das Spiel im Livestream gezeigt, dafür muss zuvor allerdings ein Abo abgeschlossen werden.

Anzeige

VfB Stuttgart trifft auf Celta Vigo: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?

Wie gewohnt findet ihr auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store) auch heute wieder einen Liveticker zur Partie.

Anzeige

VfB Stuttgart vs. Celta Vigo live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: VfB  Stuttgart vs. Celta Vigo
  • Datum und Uhrzeit: 25. September 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Claudio Giráldez González (Celta Vigo)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Mehr News und Videos
imago images 1066831904Update
News

Wieder Ärger: BVB zieht wohl Konsequenzen bei Nmecha

  • 24.09.2025
  • 16:57 Uhr
Anlaufprobleme: Florian Wirtz (r.)
News

Wirtz hat besondere Begründung für Startprobleme

  • 24.09.2025
  • 16:56 Uhr
Julian Nagelsmann (Deutschland, Bundestrainer), Kai Havertz (Deutschland 07), GER, Germany (GER) vs. Ungarn (HUN), Fussball Europameisterschaft, UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024, Gr...
News

Schwerer Rückschlag: Fehlt Havertz noch viel länger?

  • 24.09.2025
  • 16:53 Uhr
Max Finkgräfe fällt vorerst aus
News

Finkgräfe und Nedeljkovic fehlen Leipzig mehrere Wochen

  • 24.09.2025
  • 16:32 Uhr
Lamine Yamal bei der Ballon-d&apos;Or-Gala
News

Flick: Platz zwei beim Ballon d'Or ein Ansporn für Yamal

  • 24.09.2025
  • 16:28 Uhr
imago images 1062437064
News

Team-Rückzug! Icon League droht Chaos

  • 24.09.2025
  • 16:19 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Features des FIFA-Nachfolgers

  • 24.09.2025
  • 16:11 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - alle Infos im Überblick

  • 24.09.2025
  • 16:10 Uhr
imago images 1066824823
News

Kommentar: Warum ich Dembele nicht gewählt hätte

  • 24.09.2025
  • 15:40 Uhr
Sandro Wagner (FC Augsburg, Cheftrainer) vor dem Spiel, GER, FC Augsburg vs. 1. FSV Mainz 05, Fussball, Bundesliga, 4. Spieltag, Saison 2025 2026, 20.09.2025, DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE O...
News

Wagner in Augsburg: Große Worte, nichts dahinter?

  • 24.09.2025
  • 15:27 Uhr