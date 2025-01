Roland Virkus (Geschäftsführer Borussia Mönchengladbach, zum Elfmeter für den FC Bayern): "Das ist sehr ärgerlich. Ich sag mal, das ist eine 50:50-Geschichte. Er (Michael Olise; Anm. d. Red.) hat es dankend angenommen. Und der Kontakt war jetzt nicht so, als dass er pfeifen müsste. Und wenn er nicht gepfiffen wird, dann greift der VAR auch nicht ein. Was mich enttäuscht - und das sag ich sehr ungern, auch weil es nichts bringt -, war die Schiedsrichterleistung. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Vielleicht ist es bei mir auch ein bisschen Aversion gegen diesen Schiedsrichter, ich erinnere mich dabei an ein Spiel gegen Köln. Und ich hab auch überhaupt nichts gegen den Menschen. Die Kritik muss er sich gefallen lassen, viele Kleinigkeiten sind gegen uns gepfiffen worden."

Zum Elfmeter für Bayern: "Wenn du das einen Elfmeter nennst, dann gibt es 24 in jedem Spiel. Am Ende ist es ein Kontaktsport und wenn ich mich jedes Mal auf den Boden werfe, wenn ich irgendwas am Knie habe, dann muss ich 22 Elfmeter pfeifen im Spiel. Natürlich nimmt den aber niemand mehr zurück, wenn man ihn pfeift. Ich finde, er hat sich da heute zu sehr leiten lassen. Ich hätte mir da eine deutlich souveränere Leistung vom Schiedsrichter gewünscht."

Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach): "Wir wollten hinten sicher spielen, sie hatten eine Großchance in der ersten Halbzeit, und solange die nicht drin sind, geht für uns alles auf. Bei meiner Chance muss ich ins kurze Eck köpfen, es ist schade, weil solche Chancen kriegst du gegen Bayern nicht viele. Am Ende verlierst du durch einen blöden Elfmeter. In der zweiten Halbzeit war es eigentlich gar nicht schlecht. Irgendwie kann man trotz der Niederlage zufrieden sein."

Neben dem Spiel an sich beschäftigen den Rekordmeister aktuell auch die Planungen für die Zukunft, auch bei Joshua Kimmich und Manuel Neuer laufen die Verträge aus. Nach dem Sieg in Gladbach äußerten sich beide zu ihrer Situation.

Der FC Bayern sichert sich den Sieg im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Mönchengladbach. Am Ende steht ein hart erkämpftes 1:0 (0:0) zu Buche, die Entscheidung fiel durch einen Elfmeter von Harry Kane. Das Foul an Michael Olise, das zum Strafstoß führte, sorgte aber für einige Diskussionen.

Der FC Bayern erkämpft sich einen mühsamen Sieg in Mönchengladbach. An Diskussionsstoff mangelte es im Nachgang aber nicht.

Kimmich über Vertrag: "Ist eine Grundsatzentscheidung"

Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Wir hatten sehr viele gute Chancen, in der zweiten Halbzeit waren es schon einige klare Dinger. Wir haben es am Schluss zu spannend gemacht. Die Art und Weise war okay, in der ersten Halbzeit haben wir nichts zugelassen, haben es kontrolliert. In der zweiten Halbzeit hatten wir deutlich mehr Chancen. Am Ende geht es darum, das Spiel zu gewinnen."

Zu seiner Zukunft: "In den nächsten Monaten muss eine Entscheidung kommen (lacht). Natürlich gibt es viele gute Gründe für eine Verlängerung. Für mich ist es jetzt eine Grundsatzentscheidung: Wo kann man in den nächsten drei, vier Jahren maximalen Erfolg haben? Wir haben alle keine Glaskugel. Dennoch muss ich mir meine Gedanken machen und eine Entscheidung treffen. Natürlich ist es ein Faktor, wie die Mannschaft in den nächsten Jahren aussieht. Da spielt es eine Rolle, was der eine oder andere macht. (Die Chance, dass ich verlängere) ist deutlich größer als im Sommer."