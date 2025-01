Der FC Bayern feiert zum Bundesliga-Restart einen enorm wichtigen 1:0 (0:0)-Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Die Noten und die Einzelkritik der Münchner. Aus Mönchengladbach berichtet Martin Volkmar Big Points für den FC Bayern München: Der Tabellenführer hat dem Druck von Verfolger Bayer Leverkusen Stand gehalten und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze wieder auf vier Punkte ausgebaut. Dabei hatte die Mannschaft von Vincent Kompany bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach allerdings trotz drückender Überlegenheit mehr Probleme als gedacht. Erst ein Strafstoß von Torjäger Harry Kane (68.) sicherte den Sieg. ran hat die Leistungen der Bayern-Spieler bewertet.

Manuel Neuer Der Kapitän kehrt nach auskuriertem Rippenbruch rechtzeitig zurück, nachdem sich sein Vertreter Daniel Peretz unter der Woche verletzt hatte. Ist angesichts von rund 80 Prozent Münchner Ballbesitz in der ersten Halbzeit fast beschäftigungslos. Nach der Pause etwas mehr gefordert, kommt bei Kleindiensts Kopfball übers Tor zu spät aus seinem Gehäuse (49.). ran-Note: 3

Konrad Laimer Der Österreicher ist auf rechts wie gewohnt immer unterwegs und macht Druck nach vorne, allerdings ohne Torgefahr zu erzeugen. In der Rückwärtsbewegung lässt er nichts anbrennen. ran-Note: 3

Eric Dier Der Engländer steht erst zum zweiten Mal nach dem 1:2 in Mainz im Dezember in der Liga in der Startelf, wo er den gelbgesperrten Dayot Upamecano ersetzt. Aufmerksam gegen Hack, vor dem er in letzter Sekunde klärt (30.). Zu spät gegen Kleindienst bei dessen Kopfballchance (49.). Ansonsten ordentlich. ran-Note: 3

Min-jae Kim Gewinnt einige wichtige Zweikämpfe bei Gladbacher Gegenstößen und steht insgesamt sicher, tut aber fast nichts fürs Aufbauspiel. Zu spät bei Elvedis Kopfballchance (82.). ran-Note: 3

Alphonso Davies Unauffällige Partie des Kanadiers, der hinten wenig anbrennen lässt, aber nach vorne kaum etwas aus seinen Freiräumen macht. Vergibt zudem aus bester Position kurz vor Schluss das 2:0 (88.). ran-Note: 4

Joshua Kimmich Wie üblich Dreh- und Angelpunkt des Bayern-Spiels. Bereitet mit einer schönen Flanke Müllers Großchance vor. Großes Laufpensum, meiste Pässe - aber der entscheidende fehlt. ran-Note: 3

Leon Goretzka Etwas überraschend erhält der Ex-Nationalspieler wie schon im letzten Spiel vor der Weihnachtspause gegen Leipzig erneut den Vorzug vor Aleksandar Pavlovic. Hat die erste gute Chance, als er den Ball erst gut herunterholt, dieser ihm dann aber aus kurzer Distanz abrutscht (19.). Starke Grätsche kurz vor der Pause. Macht viele Wege in beide Richtungen. Scheitert in der Schlussphase mit schöner Abnahme an Nicolas (84.). ran-Note: 2

Michael Olise Der Franzose ist deutlich engagierter als Sane und versucht es immer wieder, doch seine Flanken landen zu oft im Niemandsland. Zudem zu ungefährlich im Abschluss. Holt dann aber den Strafstoß zur Führung heraus, nachdem ihn Ullrich leicht trifft. Hilft zudem immer wieder nach hinten aus. ran-Note: 2

Thomas Müller Der Routinier rückt für den erkältet fehlenden Jamal Musiala auf die zentrale Position im offensiven Mittelfeld und ist einer der Aktivposten in der Offensive. Muss das 1:0 machen, scheitert aber freistehend aus kurzer Distanz an Nicolas (23.). Setzt einen Kopfball nach Ecke neben das Tor (54.). Muss fünf Minuten später runter, obwohl es bei seinen Nebenleuten mehr Sinn ergeben hätte. ran-Note: 3

Leroy Sane Der Nationalspieler kann die Berufung in die Startelf nicht rechtfertigen. Trifft meist die falsche Entscheidung, flankt schlecht und verliert zu viele Bälle. Zielt von der Strafraumgrenze genau auf Nicolas (53.) und trifft dann bei seiner besten Gelegenheit vollkommen frei über das leere Tor (71.). Macht nach 73 Minuten Platz für Gnabry. ran-Note: 5

Harry Kane Bis auf eine Aktion ein schwacher Auftritt des Engländers. Kann sich kaum einmal in Szene setzen und ist in der Sturmspitze weitgehend abgemeldet. Ist allerdings in der 68. Minute eiskalt vom Punkt zur Stelle und verwandelt den Foulelfmeter zum 1:0. Sein 15. Saisontreffer. ran-Note: 3

