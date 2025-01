Die Bayern forderten allerdings sofort Elfmeter, Schiedsrichter Felix Zwayer entschied sich aber dagegen. Auch Videoassistent Bastian Dankert intervenierte nicht. Aber warum wurde die Entscheidung so getroffen?

"Für mich ist das kein Elfer. Der Ball kam aus zwei Metern mit vollem Karacho. Den Ball hätte ich voll ins Gesicht bekommt, das war einfach ein natürlicher Reflex von mir", sagte Reitz nach dem Spiel in der Mixed Zone des Borussia-Parks.

In der 37. Minute klärte der am Boden sitzende Julian Weigl im eigenen Strafraum den Ball, schoss dabei aber Rocco Reitz ab, der den Ball mit den weit über dem Kopf befindlichen Armen abwehrte.

In einem bis dahin wenig spektakulären Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München sorgte eine Szene kurz vor der Halbzeit für heftige Aufregung.

Das Wichtigste in Kürze

"Sky"-Expertin Julia Simic erklärte in der Pause, auch die Richtung der Klärungsaktion von Weigl weg vom Tor habe eine Rolle gespielt.

Der frühere Bundesliga-Referee Manuel Gräfe hingegen vertritt eine andere Ansicht und kritisierte die Entscheidung via "X" scharf. "Schöner Block von Reitz, hätte man beim Volleyball gesagt. Zwar aus sehr naher Entfernung mit Tempo, aber Hand über Kopf ist beim Fußball nicht normal", schrieb er: "Wenn (!) er sich nicht vergrößert hätte, dann könnte man es direkt vor (!) dem Körper oder dem Gesicht laufen lassen."

Ärger gab es nach Schlusspfiff auch um den Elfmeter, der den FC Bayern durch Harry Kanes letztlich den Sieg brachte.

"Wenn du das einen Elfmeter nennst, dann gibt es 24 in jedem Spiel. Am Ende ist es ein Kontaktsport und wenn ich mich jedes Mal auf den Boden werfe, wenn ich irgendwas am Knie habe, dann muss ich 22 Elfmeter pfeifen im Spiel", kritisierte Gladbachs Stürmer Tim Kleindienst die Entscheidung des Unparteiischen, "natürlich nimmt den aber niemand mehr zurück, wenn man ihn pfeift. Ich finde, er hat sich da heute zu sehr leiten lassen. Ich hätte mir da eine deutlich souveränere Leistung vom Schiedsrichter gewünscht".