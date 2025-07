Bundesliga: Einigung erzielt! Eintracht Frankfurt verpflichtet Wunschstürmer

Nach wochenlagen Verhandlungen sind sich der 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt nun einig. Jonathan Burkardt wechselt zur SGE, wie beide Vereine nun bekannt gegeben haben.

Fußball-Nationalspieler Jonathan Burkardt wechselt innerhalb der Bundesliga vom 1. FSV Mainz 05 zum Lokalrivalen Eintracht Frankfurt. Dies teilten beide Vereine mit. Der 24-Jährige absolvierte am Freitag seinen Medizincheck bei den Hessen und unterzeichnete anschließend einen Vertrag bis 2030.

Laut Medienberichten liegt die Ablösesumme nach wochenlangen Verhandlungen der Klubs bei rund 23 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen.

"Der Moment ist jetzt leider gekommen, meine Fußballreise in Mainz endet hier", sagte Burkardt in einem vom Verein in den Sozialen Netzwerken geteilten, emotionalen Abschiedsvideo: "Ich möchte meine ganz große Dankbarkeit für diese wunderschönen zehn Jahre ausdrücken."

Mit der Eintracht spielt Burkardt in der kommenden Saison in der Champions League. In der vergangenen Saison hatte der Angreifer Mainz als Kapitän in die Conference League geführt und dabei 18 Tore beigesteuert.

In der Rückrunde war er unter Julian Nagelsmann zu seinen ersten drei Länderspielen gekommen und stand im Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League gegen Italien in der Startelf. Beim Final Four fehlte Burkardt wegen einer Risswunde.