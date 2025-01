Aber es gibt laut Coman auch Bereiche, in denen Lewandowski dem Engländer überlegen ist: "Im Strafraum sind sie sich ziemlich ähnlich, auch wenn ich denke, dass Lewandowski etwas besser in der Bewegung und ein echter Killer im Strafraum ist."

Im Podcast von Ex-England-Profi Rio Ferdinand sprach Kingsley Coman nun über die beiden Top-Stürmer und erklärte, dass sich beide trotz "einer ähnlichen Spielweise" unterscheiden: "Harry hat ein bisschen mehr Einfluss auf das Spiel. Er ist auch am Spielaufbau beteiligt, während Lewy eher ein Strafraumstürmer ist. Ich würde sagen, dass das der große Unterschied ist."

Natürlich gehören sowohl der aktuelle Stürmer des FC Bayern München als auch der ehemalige Goalgetter des deutschen Bundesliga -Rekordmeisters zu den besten Spielern ihrer Generation. Trotzdem unterscheiden sich Harry Kane und Robert Lewandowski in ihrer Spielweise und weisen unterschiedliche Stärken auf.

Kingsley Coman gehört zu den dienstältesten Spielern beim FC Bayern München. In einem Podcast hat der Franzose nun die beiden Weltklasse-Stürmer Harry Kane und Robert Lewandowski verglichen.

In Sachen Gefährlichkeit aus der Distanz sieht Coman hingegen seinen aktuellen Teamkollegen vorne: "Harry hat diesen Distanzschuss, den Lewandowski auch hat, aber weniger."

So oder so ist klar: Kingsley Coman wird froh sein, derzeit einen absoluten Top-Stürmer im Team zu haben. In wettbewerbsübergreifend 20 Partien erzielte Kane 20 Treffer und bereitete weitere neun Tore vor. Eine Wahnsinns-Quote!

