Beide Teams kassierten unter der Woche in der Champions League Pleiten - und beide Teams brauchen in der Bundesliga dringend weitere Punkte. Die Münchner, um sich im Meisterkampf Bayer Leverkusen vom Hals zu halten, der BVB wiederum, um Anschluss zum internationalen Geschäft herstellen zu können.

In der Bundesliga kommt es zum Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. ran versorgt euch vor dem Anpfiff mit allen Infos im Liveticker.

+++ Update, 11. April, 09:40 Uhr: Besondere Erinnerung: Dieser Schiri pfeift FCB vs. BVB +++

+++ Update, 11. April, 10:07 Uhr: Inter-Niederlage "fühlt sich nicht so an" +++

+++ Update, 11. April, 10:17 Uhr: Müller in der Startelf? Kompany hält sich bedeckt +++

+++ Update, 11. April, 10:20 Uhr: Sane-Angebot? "Wir sind in Gesprächen" +++

+++ Update, 11. April, 11:10 Uhr: Kovac nimmt Mannschaft in die Pflicht +++

+++ Update, 11. April, 11:17 Uhr: Süle in der Startelf? "Gut möglich" +++

Kommt Mats Hummels für die Klub-WM zurück? "Ich habe davon auch gehört. Aber wir haben die Bayern jetzt vor der Brust, da kann ich mich nicht um die WM kümmern." Sein Verhältnis zu Hummels aus der Bayern-Zeit sei "in Ordnung" gewesen.

"Wenn du weniger als 100 Prozent gibst, dann kannst du gegen Mannschaften wie Barcelona und Bayern nicht gewinnen. Nur das gibt uns die Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen." Kovac betont zudem, dass die Köpfe der Bayern-Spieler womöglich schon in Mailand sein könnte.

Nach dem 0:4 in Barcelona übte Kovac noch einmal Kritik an seiner Mannschaft. "Wenn du fußballerisch unterlegen bist, dann musst du eben mehr laufen", sagte Kovac. "Das hat Barcelona besser gemacht. Das müssen wir lernen, gerade im Hinblick auf den morgigen Gegner."

Angesprochen auf die Umstellungen gegen Inter in der Abwehr hat Kompany eine klare Meinung. "Als Trainer hat man immer das Risiko, dass Leute nach den Spielen danach fragen. Warum hat der nicht gespielt? Warum ist der Spieler reingekommen? Ich versuche das gar nicht in den Griff zu bekommen, das kann ich gar nicht. Wir brauchen alle Spieler."

Eine Wasserstandsmeldung bezüglich des Vertrags von Leroy Sane gibt es nicht. "Wir sind in Gesprächen, aber das waren wir mit Thomas Müller auch und sind wir mit Eric Dier. Wir geben keine Zwischenstände, aber wir reden miteinander", macht Freund klar.

+++ Update, 11. April, 10:20 Uhr: Sane-Angebot? "Wir sind in Gesprächen" +++

Ob Thomas Müller gegen den BVB oder in Mailand in der Startelf steht? "Ich kann noch nichts verraten", lächelte Kompany die Frage weg.

+++ Update, 11. April, 10:17 Uhr: Müller in der Startelf? Kompany hält sich bedeckt +++

Angesprochen auf mögliche Rotation sagte Kompany: "Wir können schon etwas machen, aber nicht so viel. Wie ich schon sagte, alle Spiele sind wichtig. Aber wir müssen uns auch ein gutes Gefühl holen. Es ist eine Mischung aus Gefühl und Fitness."

"Der Glaube an ein Weiterkommen in Mailand ist immer noch da", sagt Kompany. Daraus könne seine Mannschaft Positives ziehen, auch für das Duell gegen den BVB.

+++ Update, 11. April, 10:10 Uhr: Dortmund im Inter-Sandwich: "Jedes Spiel ist gleich wichtig" +++

Das BVB-Spiel liegt zwischen den beiden Viertelfinal-Spielen gegen Inter Mailand, abschenken will Kompany jedoch nichts: "Wir sind in einer Phase der Saison, wo jedes Spiel gleich wichtig ist. Jede Minute ist wichtig, gerade wenn so ein Klassiker ansteht."