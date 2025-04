Matthäus hätte gegen Inter Mailand eigentlich Thomas Müller als Kapitän in der Startelf gesehen: "Ich war überrascht, kann aber die Entscheidung von Kompany nachvollziehen, Müller von der Bank zu bringen."

Den einen sieht er nach Jahren beim Rekordmeister in den USA spielen. Der andere soll ihn dafür beim FCB ersetzen. Gründe lieferte er dafür gleich mehrere.

Lothar Matthäus empfiehlt Müller die MLS

Für Müllers Zukunft rät Matthäus dem 35 Jahre alten Angreifer zum selben Schritt, den er damals getan hat: "Thomas Müller hat so viele Möglichkeiten, vor allem im Ausland. Ich kann mir den so gut in der MLS vorstellen, ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht. Er verdient nochmal richtig Geld."