Bundesliga: Joshua Kimmich fehlt Bayern zum Jahresauftakt – Rückkehr noch unklar

Joshua Kimmich fehlt Bayern zum Jahresauftakt wegen einer Sprunggelenksverletzung. Ob Kimmich beim Bundesliga-Start gegen Wolfsburg wieder einsatzbereit ist, ist noch unklar.

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss beim Start in das neue Jahr vorerst weiter auf Joshua Kimmich verzichten.

Wie die Münchner am Samstag mitteilten, absolviert der DFB-Kapitän zum Auftakt der Winter-Vorbereitung ein "individuelles Aufbauprogramm".

Kimmich hatte im Dezember den Jahresabschluss beim 1. FC Heidenheim (4:0) wegen einer Sprunggelenksblessur verpasst.