Anzeige
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Bundesliga: Leverkusen-Star Exequiel Palacios fällt bis zum Jahresende aus - Personalnot im Mittelfeld

  • Aktualisiert: 13.09.2025
  • 15:04 Uhr
  • SID

Bayer 04 Leverkusen atmet zwar nach dem 3:1 gegen Eintracht Frankfurt auf, muss für den Sieg aber einen hohen Preis bezahlen. Mittelfeldspieler Exequiel Palacios wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr spielen können.

Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen: Der Fußball-Bundesligist muss bis ins neue Jahr hinein auf Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (26) verzichten.

Der Argentinier erlitt beim ersten Saisonsieg der Werkself am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt (3:1) eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich und wird in der kommenden Woche operiert. Das teilte der Vizemeister am Samstag mit.

Palacios musste gegen Frankfurt bereits in der 15. Minute ausgewechselt werden. Von einer solch schweren Verletzung war zwar zunächst nicht auszugehen, da der Argentinier das Feld relativ normal verlassen konnte. Umso bitterer ist der Rückschlag für den Sechser.

Der 26-Jährige durfte gegen die Hessen erstmals in dieser Saison in der Startelf ran, nachdem er den Saisonstart aufgrund einer Muskelverletzung verpasst hatte. Auch in den Saisons zuvor musste Palacios immer wieder passen.

Anzeige
Anzeige

Die Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

Leverkusen mit eklatantem Engpass im Mittelfeld

Der neue Trainer Kasper Hjulmand hat nach seinem erfolgreichen Einstand damit gleich ein Personalproblem. Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag kommender Woche fehlen auch die gesperrten Robert Andrich und Ezequiel Fernandez.

Aleix García ist somit der einzige zentrale Mittelfeldspieler, der noch zur Verfügung steht. Möglicherweise muss ein Offensivspieler wie Malik Tillman etwas defensiver ran. Auch Allzweckwaffe Lucas Vázquez könnte die Rolle mit seiner Routine wohl ausfüllen.

Alles zum Fußball
Jubel in Duisburg
News

3. Liga: Duisburg baut Vorsprung aus

  • 13.09.2025
  • 15:58 Uhr
Miroslav Klose steckt mit Nürnberg in der Krise
News

Entscheidung gefallen: So geht es für Miroslav Klose weiter

  • 13.09.2025
  • 15:39 Uhr
Gyökeres und Co. können jubeln
News

Zubimendi und Gyökeres treffen: Arsenal siegt souverän

  • 13.09.2025
  • 15:30 Uhr
Viele heiße Duelle bei Darmstadt gegen Braunschweig
News

Darmstadt rückt in die Spitzengruppe vor

  • 13.09.2025
  • 14:57 Uhr
Miroslav Klose steckt mit Nürnberg in der Krise
News

Nächster Rückschlag für Nürnberg

  • 13.09.2025
  • 14:57 Uhr
Schalkes Neuzugang Christian Gomis (r.)
News

2. Bundesliga: Bitterer Dämpfer für Schalke, Klose muss zittern

  • 13.09.2025
  • 14:57 Uhr
Eriksen sitzt zunächst auf der Bank
News

Eriksen gegen Köln im Kader

  • 13.09.2025
  • 14:38 Uhr
May 18, 2025, Barcelona, Spain, Spain: Lamine YAMAL of Barcelona and Hansi FLICK of Barcelona during the LaLiga match between FC Barcelona, Barca and Villarreal CF at Estadi Olimpic Lluis Companys ...
News

Yamal fällt aus - Flick sauer auf Nationaltrainer

  • 13.09.2025
  • 14:10 Uhr
Julian Nagelsmann (l.) und Rudi Völler
News

"Extrem wichtig": Nagelsmann über Amateursport

  • 13.09.2025
  • 13:26 Uhr
Matthias Tillmann freut sich über das 200.000. Mitglied
News

Schalke knackt Marke von 200.000 Mitgliedern

  • 13.09.2025
  • 13:26 Uhr