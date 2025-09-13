Bayer 04 Leverkusen atmet zwar nach dem 3:1 gegen Eintracht Frankfurt auf, muss für den Sieg aber einen hohen Preis bezahlen. Mittelfeldspieler Exequiel Palacios wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr spielen können.

Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen: Der Fußball-Bundesligist muss bis ins neue Jahr hinein auf Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (26) verzichten.

Der Argentinier erlitt beim ersten Saisonsieg der Werkself am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt (3:1) eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich und wird in der kommenden Woche operiert. Das teilte der Vizemeister am Samstag mit.

Palacios musste gegen Frankfurt bereits in der 15. Minute ausgewechselt werden. Von einer solch schweren Verletzung war zwar zunächst nicht auszugehen, da der Argentinier das Feld relativ normal verlassen konnte. Umso bitterer ist der Rückschlag für den Sechser.

Der 26-Jährige durfte gegen die Hessen erstmals in dieser Saison in der Startelf ran, nachdem er den Saisonstart aufgrund einer Muskelverletzung verpasst hatte. Auch in den Saisons zuvor musste Palacios immer wieder passen.