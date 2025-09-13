Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Bundesliga: Leverkusen-Star Exequiel Palacios fällt bis zum Jahresende aus - Personalnot im Mittelfeld
- Aktualisiert: 13.09.2025
- 15:04 Uhr
- SID
Bayer 04 Leverkusen atmet zwar nach dem 3:1 gegen Eintracht Frankfurt auf, muss für den Sieg aber einen hohen Preis bezahlen. Mittelfeldspieler Exequiel Palacios wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr spielen können.
Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen: Der Fußball-Bundesligist muss bis ins neue Jahr hinein auf Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (26) verzichten.
Der Argentinier erlitt beim ersten Saisonsieg der Werkself am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt (3:1) eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich und wird in der kommenden Woche operiert. Das teilte der Vizemeister am Samstag mit.
Palacios musste gegen Frankfurt bereits in der 15. Minute ausgewechselt werden. Von einer solch schweren Verletzung war zwar zunächst nicht auszugehen, da der Argentinier das Feld relativ normal verlassen konnte. Umso bitterer ist der Rückschlag für den Sechser.
Der 26-Jährige durfte gegen die Hessen erstmals in dieser Saison in der Startelf ran, nachdem er den Saisonstart aufgrund einer Muskelverletzung verpasst hatte. Auch in den Saisons zuvor musste Palacios immer wieder passen.
Leverkusen mit eklatantem Engpass im Mittelfeld
Der neue Trainer Kasper Hjulmand hat nach seinem erfolgreichen Einstand damit gleich ein Personalproblem. Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag kommender Woche fehlen auch die gesperrten Robert Andrich und Ezequiel Fernandez.
Aleix García ist somit der einzige zentrale Mittelfeldspieler, der noch zur Verfügung steht. Möglicherweise muss ein Offensivspieler wie Malik Tillman etwas defensiver ran. Auch Allzweckwaffe Lucas Vázquez könnte die Rolle mit seiner Routine wohl ausfüllen.