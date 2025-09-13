Erfolgreiche Premiere für Newcastle United: Nick Woltemade trifft gleich im ersten Pflichtspiel für sein neues Team. Nick Woltemade ist zum Start in sein England-Abenteuer ein Einstand nach Maß gelungen. Der Nationalspieler erzielte in seinem ersten Pflichtspiel für Newcastle United nach 29 Minuten sein erstes Tor in der Premier League. Auf Vorlage von Jacob Murphy vollendete der gebürtige Bremer am 4. Spieltag der Premier League per Kopf zum 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers.

