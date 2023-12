45' Halbzeitfazit:

Ein sehr effizientes Bayer Leverkusen führt gegen den VfL Bochum nach 45 Minuten mit 3:0. Dabei haben die Gäste aus dem Ruhrpott 25 Minuten lang der Werkself vorbildhaft das Leben schwer gemacht. Die Bochumer haben den Spielaufbau von Leverkusen gestört und sie kaum ins Offensivspiel kommen lassen. Doch ein tiefer Lauf von Schick sorgte für den Knick in Halbzeit eins: Der tschechische Torhüter wurde vom aus dem Tor eilenden Riemann gefällt und verwandelte den Elfmeter selbst (30.). Nach einem Flankenlauf von Frimpong war nur zwei Minuten später der Leverkusener Doppelschlag perfekt (32.) und der gute Bochumer Beginn so gut wie hinfällig. Kurz vor dem Pausenpfiff köpfte Schick die Kugel nach einem Eckstoß von der rechten Seite ein und schnürte damit den lupenreinen Hattrick (45.+1). Es sieht ganz danach aus, als würde Leverkusen eine nahezu perfekte Hinrunde standesgemäß mit einem Heimsieg beenden.

45' Ende 1. Halbzeit

45' Tooor für Bayer Leverkusen, 3:0 durch Patrik Schick

Schick zum Dritten, lupenreiner Hattrick des Tschechen! Grimaldo tritt einen Eckstoß von der rechten Seite stark vor das Tor, im Fünfmeterraum schraubt sich Schick im Duell mit Mašović höher und nickt die Kugel unten links ein.

45' Auch aufgrund der Pyrotechnik zu Spielbeginn gibt es 180 Sekunden Nachschlag.

45' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43' Grimaldo verpasst das 3:0! Wieder entwischt der auffälliger werdende Hofmann den Bochumern. Er umkurvt Riemann, der nun zurückzieht und sich nicht in den Lauf seines Gegenspielers wirft. Hofmann wird zu weit nach außen getrieben und legt die Kugel nochmal nach innen, etwa acht Meter vor dem Tor muss Grimaldo den Ball nur noch an VfL-Verteidigern vorbei in den Kasten befördern, verzieht jedoch über das Tor.

42' Schick kann sich nach einem Bochumer Fehlpass bei den Gästen bedanken und spielt quer zu Hofmann. Der lässt einen Gegenspieler aussteigen und schließt dann ab, statt seine Mitspieler zu bedienen. Den Flachschuss hat Riemann sicher.

41' Frimpong wird am rechten Strafraumeck zu viel Bewegungsfreiheit gewährt, er spielt quer zu Schick. Der zieht aus etwa 14 Metern und der Drehung ab, die Kugel zischt links über das Tor hinweg.

39' Gelbe Karte für Erhan Mašović (VfL Bochum)

Wirtz entwischt mit einer tollen Bewegung, Mašović kann nur noch das taktische Foul ziehen.

37' Bochums Matchplan ging etwa die ersten 25 Minuten nahezu perfekt auf. Das Leverkusener 1:0 kam noch aus dem Nichts, nun sind die Hausherren hier deutlich tonangebend.

36' Wirtz spielt in den Lauf von Schck, der nur noch einen Bochumer vor sich hat und die Kugel an diesem vorbeilegen möchte. Doch Mašović wirft sich entscheidend in den Ball und verhindert damit eine weitere Chance für Bayer.

35' Beim folgenden Eckstoß kommt im Gewusel Hincapié an den Ball, köpft das Spielgerät aus kurzer Distanz aber gegen einen eigenen Mitspieler.

34' Von links geht es über die Mitte auf die rechte Seite, Bochum lässt sich jetzt zu einfach ausspielen. Frimpong kommt mit Tempo angerauscht, doch Riemann wehrt den Schuss aus halbrechter Position ab.

32' Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Patrik Schick

Bayer eiskalt, der Leverkusener Doppelschlag! Bochum steht viel zu offen. Hofmann hat rechts Platz und spielt die Kugel die Linie entlang zu Frimpong. Der Niederländer flankt aus vollem Lauf flach und scharf vor das Tor, Schick schiebt die Kugel aus etwa elf Metern links ins Eck.

30' Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Patrik Schick

Der Gefoulte tritt selber an und versenkt den Ball aus elf Metern unten links. Nach mehr als einem Jahr trifft der tschechische Stürmer wieder in der Bundesliga!

28' Elfmeter für Leverkusen! Und dann geht es plötzlich schnell: Über einen tiefen Steilpass wird Schick Richtung Strafraum geschickt. Der Tscheche nimmt Tempo auf und umkurvt Riemann nach links. Der VfL-Keeper rauscht mit viel Geschwindigkeit heran, zieht die Hände noch weg, trifft den Bayer-Stürmer aber dennoch.

27' Schick findet von der rechten Strafraumkante mit einem scharf gespielten, halbhohen Pass Xhaka, dem die Kugel jedoch verspringt. Der Mittelfeld-Stratege hätte hier mal zum Schuss kommen können.

26' Vieles spielt sich im Mittelfeld an, viele kleine Fouls werden im Bereich der Mittellinie abgepfiffen und viele Zweikämpfe geführt. So stört der VfL aber recht effektiv den Spielfluss des Gastgebers.

24' Antwi-Adjeis weit geschleuderte Einwürfe strahlen auch noch nicht die Gefahr aus. Bernardo kommt zwar mit dem Kopf an die Kugel, kann aber kaum Druck erzeugen.

23' Ein Halbfeldfreistoß des Revierklubs sorgt mal für ein wenig Trubel im Leverkusener Strafraum. Doch Paciência tritt den ruhenden Ball deutlich zu kurz, Bayer verteidigt das problemlos.

22' So weit, so unspektakulär. Viele Strafraumaktionen waren im ersten Viertel dieses Abendspiels noch nicht zu begutachten.

20' Leverkusen hat mehr Ballbesitzphasen, was zu erwarten war. Doch bisher fällt den Hausherren gegen die kompakte Defensivformation der Bochumer nicht viel ein.

18' Antwi-Adjei tritt Frimpong auf die Ferse. Der Leverkusener bleibt liegen, kann aber nach kurzer Pause weiterspielen.

16' Hofmann läuft mal bis zur Grundlinie, stand beim Zuspiel von Andrich aber in Abseitsstellung. Die leicht veränderte Werkself zeigt sich noch nicht so passsicher wie so häufig zuvor in dieser Saison.

15' Paciência bleibt nach einem weiten Einwurf mit seinem Schuss im Strafraum hängen. Ein Nachschuss aus dem Rückraum wird abgefälscht, den folgenden Eckstoß schnappt sich Hrádecký aus der Luft.

13' Der VfL darf sehr glücklich mit dieser Anfangsphase sein. Leverkusen hat derweil noch den ein oder anderen Fehlpass im Spielaufbau dabei - ungewohnt für die Mannschaft von Xabi Alonso.

11' Auf der anderen Seite möchte Wirtz seine schnellen, kleinen Bewegungen erstmals im gegnerischen Strafraum gewinnbringend einsetzen. Doch die Bochumer Verteidiger zeigen sich hartnäckig und blocken schließlich einen Schuss.

10' Nur kurz darauf ist Antwi-Adjei durch, die Bochumer finden mit ihrem schnellen vertikalen Spiel gut die Lücken bei der Werkself. Der Abschluss des flinken Offensivspielers wird entscheidend abgefälscht - abermals von Stanišić, der zum zweiten Mal wichtig klärt!

9' Bochum erobert im Mittelfeld den Ball, schnell geht es in die Tiefe. Paciência steckt die Kugel schließlich zu Asano durch, in höchster Not grätscht Stanišić ihm das Leder von den Füßen.

7' Die Bochumer laufen hoch an. Innerhalb von Sekunden zeigen sich Vor- und Nachteil des Pressings: Erst spielt Hrádecký im Spielaufbau einem Bochumer den Ball in den Fuß, doch der VfL nutzt dies nicht aus. Auf der rechten Außenbahn kontert Frimpong mit seinem Tempo die Gäste dann aus, sein Abschluss von halbrechten 14Metern ist schließlich zu unplatziert und Beute für Riemann.

6' Der Ballbesitz wechselt aktuell viel, es kommt noch kein richtiger Spielaufbau auf beiden Seiten auf. Das ist natürlich eher im Sinne der Gäste aus dem Ruhrpott.

4' Mit einem weiten Schlag von Hrádecký geht es schließlich weiter, die Bochumer fangen diesen ab. Sportlich geht es in Leverkusen eher gemütlich los.

3' Im Gästeblock wurde Pyrotechnik gezündet. Nebel zieht ins Stadion, der eine Fortsetzung der Partie aktuell verhindert. Auch die Leverkusen-Fans haben für viel Rauch gesorgt - allerdings bereits im Vorfeld der Partie, als sie den eigenen Vereinsbus lautstark empfingen.

1' Los geht's! Leverkusen spielt in den schwarzen Trikots mit rotem Kreuz auf der Brust, Bochum agiert in Weiß.

1' Spielbeginn

Daniel Schlager wird die Partie leiten, Dr. Matthias Jöllenbeck sitzt unweit der BayArena im Kölner Keller.

Xabi Alonso rotiert nach einem intensiven Programm (acht Spiele in den letzten 26 Tagen) viermal und testet damit auch für den Januar, in dem ihm einige Spieler wegen des Afrika-Cups fehlen werden. Denn im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Frankfurt sitzen Boniface, Tapsoba und Kossounou nur auf der Bank. Schick, Stanišić und Hincapié laufen an ihrer Stelle auf. Zudem läuft Andrich für den gelbgesperrten Palacios auf.

VfL-Trainer Thomas Letsch hätte es wohl am liebsten bei der gleichen Elf wie beim 3:0 gegen Union Berlin belassen. Doch Stögers fünfte Gelbe Karte zwingt ihn zum Handeln, Bero ersetzt ihn. Es ist die einzige Änderung in der Bochumer Startformation.

Die Werkself kann heute einen geschichtsträchtigen Rekord brechen. 1982/83 blieb der HSV ebenfalls 24 Spiele lang ungeschlagen, die Hamburger erwischte es im 25. Spiel. Leverkusen kann den alleinigen Rekord aufstellen.

Leverkusen hat zu Hause beinahe die maximale Punkteausbeute geholt, allein das 2:2-Unentschieden gegen Bayern steht einer perfekten Bilanz im Wege. Folgt heute Heimsieg Nummer acht?

Bochum benötigt natürlich weiterhin jeden Punkt gegen den Abstieg, aktuell hat der VfL 16 Zähler und damit sechs Punkte Vorsprung auf Mainz auf dem Relegationsplatz. Von den 16 Punkten hat Bochum sechs in der Fremde geholt, nur in Darmstadt konnte der VfL dreifach punkten.

Und auch die aktuelle Formkurve der Bochumer deutet auf eine schwierige Aufgabe für Leverkusen hin. Der VfL hat am Samstag Union Berlin mit 3:0 deutlich geschlagen - obwohl die Köpenicker mit dem neuen Trainer einen Aufschwung erleben wollen. Auch das vorige Heimspiel hat Bochum gegen den VfL Wolfsburg mit 3:1 erfolgreich bestritten. Die 1:3-Auswärtsniederlage bei der TSG Hoffenheim dazwischen markiert die einzige Niederlage in den letzten sieben Ligaspielen.

Leverkusen ist die in dieser Spielzeit einzige verbliebene ungeschlagene Mannschaft der europäischen Top-5-Ligen. Heute Abend wartet mit dem VfL Bochum die Mannschaft, die Leverkusen zuletzt besiegen konnte. Zum Abschluss der letzten Saison gewann der Revierklub "anne Castroper" mit 3:0 - von den folgenden 24 Spielen verlor Leverkusen dann keines mehr.

So oder so möchten Xabi Alonso und sein Team heute ein furioses Jahr 2023 mit einem Sieg gegen Bochum abschließen. Die Werkself hat schon im Frühjahr mit dem Erreichen des Europa-League-Halbfinals und einer starken Rückrunde überzeugt, seit dem Saisonbeginn 2023/24 läuft es überragend. In einer nahezu perfekten Hinserie machten sich Wirtz und co. aufgrund ihrer Leistungen zum Meisterschaftsanwärter und überwintern nebenbei auch im DFB-Pokal und in der Europa League.

Leverkusen ist bereits "Weihnachtsmeister" in der Bundesliga, die Werkself wird auf jeden Fall zur Winterpause auf Platz eins stehen. Den Titel als Herbstmeister - oder besser gesagt als beste Hinrundenmannschaft - muss Leverkusen sich noch verdienen. Da die Bayern noch ihr Nachholspiel gegen Union Berlin ausstehen haben und der 17. Spieltag erst im nächsten Jahr ausgetragen wird, ist eventuell Geduld über den Jahreswechsel hinweg angesagt - es sei denn, die Bayern patzen heute im Parallelspiel und Leverkusen nutzt das aus.

Fakten zum Spiel Bayer 04 Leverkusen gewann 19 der insgesamt 28 Bundesliga-Heimspiele gegen den VfL Bochum (4U 5N) und traf in den vergangenen 19 BL-Heimspielen gegen Bochum immer mindestens einmal (im Schnitt 1.9 Tore/Spiel). Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat die Werkself eine so lange aktive Torserie in Heimspielen wie gegen die Bochumer. Bayer 04 Leverkusen blieb in den ersten 24 Pflichtspielen dieser Saison ungeschlagen (21S 3U) – eingestellter Rekord. Im deutschen Profifußball startete nur der Hamburger SV 1982/83 mit ebenso vielen ungeschlagenen Partien in eine Spielzeit (24). Bayer 04 Leverkusen ist der erste Bundesligist seit Borussia Dortmund (2018/19) vor fünf Jahren, der nach 15 Saison-Ligaspielen noch ohne Niederlage ist. Selbst war das der Werkself zuvor nur 2009/10 gelungen, als sie auch zuletzt als Erster in die Winterpause (wie aktuell) ging (35 Punkte nach 17 Spielen – 9S 8U). Mit 39 Punkten nach den ersten 15 Spielen spielt Bayer 04 Leverkusen die beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Diese Punkteausbeute erzielten zum Vergleichszeitpunkt im Oberhaus zuvor nur der BVB (2-mal) und die Bayern (3-mal). 42 Tore nach 15 BL-Spielen sind für B04 ebenfalls ein neuer Vereinsrekord. Der VfL Bochum gewann drei der letzten sechs Bundesliga-Spiele – aus den ersten neun Saisonspielen hatte der VfL keinen einzigen Sieg geholt. In den letzten sechs BL-Spielen gab es für Bochum mehr Siege (3) als in den vorherigen saisonübergreifend 18 Partien im Oberhaus zusammen (2S). Bayer 04 Leverkusen gewann im Jahr 2023 in der Bundesliga 21 Spiele (von 34, 8U 5N) – das ist eingestellter Vereinsrekord, nur 2000 und 2013 gewann die Werkself zuvor innerhalb eines Kalenderjahres so viele BL-Spiele. Bayer 04 Leverkusen stellt mit 12 Gegentoren die ligaweit beste Defensive in der laufenden Bundesliga-Spielzeit. Weniger Gegentore nach den ersten 15 BL-Spielen kassierte die Werkself zuletzt vor 14 Jahren (2009/10 waren es 9). Ihre 142 zugelassenen Schüsse werden ligaweit nur vom FC Bayern unterboten (122). Bayer 04 Leverkusen ist in dieser Bundesliga-Saison das Team mit den meisten Hohen Ballgewinnen (168). Der VfL Bochum folgt mit 128 solcher Aktionen auf Platz Drei, hinter der Werkself und Bayern (131). B04 gab ligaweit die meisten Schüsse nach solchen ab (31), Bochum hatte ligaweit die wenigsten Hohen Ballgewinne des Gegners gegen sich (88) und ließ die geteilt wenigsten Schüsse nach solchen zu (8, wie Mainz). Leverkusens Victor Boniface sammelte in dieser Bundesliga-Saison die meisten Assists aus dem laufenden Spiel (7), Florian Wirtz die geteilt zweitmeisten (6). Aus dem laufenden Spiel heraus gab Wirtz die meisten Schussvorlagen aller Spieler (35), Boniface gab die meisten Schüsse aus dem offenen Spiel ab (66). Leverkusens Exequiel Palacios – mit 1325 Pässen teamintern hinter Xhaka (1509) die zweitmeisten in dieser Bundesliga-Saison – fehlt am 16. Spieltag gesperrt (5. Gelbe Karte). Bochum muss auf Kevin Stöger verzichten (5. Gelbe Karte). Stöger verwandelte alle drei Bochumer Bundesliga-Elfmeter in der laufenden BL-Spielzeit und hält aktuell bei vier Toren. Einzig 2022/23 erzielte er in einer BL-Saison mehr Tore (5).