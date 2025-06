Ex-Bayern-Youngster Malik Tillman steht womöglich vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Die Spur nach Leverkusen soll bereits heiß sein, jedoch könnte auch der FC Bayern München aktiv werden. Doch ist der Offensiv-Allrounder überhaupt gut genug? von Dominik Hager Der Name Malik Tillman könnte in diesem Sommer noch häufiger fallen. Der Deutschamerikaner kickt aktuell für PSV Eindhoven, soll aber das Interesse von Bayer 04 Leverkusen auf sich gezogen haben. Laut "Voetbal international" sind sich Spieler und Verein sogar schon einig. Das "Eindhovens Dagblad" berichtete zudem, dass der niederländische Meister in Kürze ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro aus Leverkusen erwarte. Bei etwa dieser Summe soll die Ausstiegsklausel für Tillman liegen. Hier wird es jedoch kompliziert. Der FC Bayern München soll eine Rückkaufklausel und ein Matching Right haben und könnte Leverkusen dazwischen funken. Unklar ist zudem, ob für andere Teams überhaupt eine Klausel besteht. Die Münchner hatten den gebürtigen Nürnberger 2015 im Alter von 13 Jahren zu sich geholt und ausgebildet. 2022 ging es zunächst per Leihe zu den Glasgow Rangers, ehe ein Leihgeschäft nach Eindhoven und 2024 die feste Verpflichtung für zwölf Millionen Euro folgte. Nun könnte Tillman vor einer Rückkehr in die Bundesliga stehen. Doch ist der 23-Jährige überhaupt gut genug, um ein deutsches Spitzenteam zu verstärken? Kommentar: Wirtz-Wechsel nach Liverpool untermauert bitteren Trend

Offiziell: Ole Werner wird Coach von RB Leipzig

Zahlen beweisen: Tillman entwickelt sich prächtig Tillman hat in seinen jungen Jahren definitiv die richtigen Entscheidungen getroffen. In Glasgow holte er sich die nötige Härte für das Profi-Geschäft ab und konnte sich mit zwölf Toren und fünf Assists in 43 Spielen gut in Szene setzen. Der Wechsel zur PSV Einhoven hat den Offensiv-Allrounder dann auch spielerisch entscheidend weitergebracht. In den beiden Jahren beim niederländischen Top-Klub gelangen ihm 25 Tore und 19 Assists. Unter dem Strich verzeichnete er alle 109 Minuten eine Torbeteiligung. In der abgelaufenen Saison hat Tillman seine Scorer-Qualitäten auch in der Champions League mit fünf Torbeteiligungen in sechs Spielen bewiesen. Ärgerlich nur, dass er in den Playoffs und im Achtelfinale aufgrund eines Syndesmosebandrisses fehlte.

Kann Tillman der neue Wirtz werden? Die beiden Spieler im Vergleich Zwar hat Leverkusen nach dem Wirtz-Verkauf natürlich einiges an Geld zur Verfügung, jedoch ist eines schon jetzt klar: Einen Florian Wirtz kann man nicht 1:1 ersetzen. Tillman unterscheidet sich in seiner Spielanlage schon deutlich vom DFB-Nationalspieler. Der Leverkusener Rekordabgang lebt von seiner brillanten Technik, seiner Kreativität und seinem Spielwitz. Folgerichtig war er in der abgelaufenen Liga-Saison auch mit zwölf Vorlagen der deutlich bessere Assist-Geber als Tillman, der zwei Tore auflegte. Zur Ehrenrettung von Tillman sei jedoch erwähnt, dass dieser mit 5,95 Expected-Assists laut "Sofascore" gar nicht so weit weg hätte sein müssen - Wirtz kam hier auf 9,44. Dennoch ist Wirtz besser darin, Chancen zu kreieren, seine Mitspieler in Szene zu setzen, und nimmt einen größeren Einfluss aufs Offensivspiel.

Tillman hingegen ist vor dem Tor eiskalter. Der 23-Jährige hat mit seinen zwölf Liga-Treffern nicht nur zwei Buden mehr erzielt, sondern vor dem Kasten eine höhere Kaltschnäuzigkeit bewiesen. In Sachen Expected Goals kam er schließlich nur auf 6,65, während Wirtz 9,40 vorweist. Überraschenderweise ist Tillman sogar in Sachen Dribbling statistisch erfolgreicher als Wirtz. Der Eindhoven-Profi setzte sich bei 60,9 Prozent seiner Duelle durch, Wirtz nur bei 50,9. Hierbei sei jedoch angemerkt, dass Wirtz insgesamt häufiger dribbelt und sich auch in Situationen begibt, die Tillman meiden würde. Zudem spielte Wirtz in einer der Top-Ligen Europas und damit gegen namhaftere Gegenspieler. Definitiv Vorteile hat Tillman jedoch in Sachen Athletik. Der US-amerikanische Nationalspieler ist 1,87 Meter groß, hat eine sehr gute Dynamik und weiß sich körperlich durchzusetzen. Tillman gewann in der abgelaufenen Liga-Saison 57 Prozent der Zweikämpfe am Boden und 72 Prozent der Duelle in der Luft. Wirtz kommt auf 49 Prozent am Boden und 20 Prozent in der Luft. Auch in Defensiv-Statistiken wie Tackles oder abgefangene Bälle liegt Tillman deutlich vorne. All diese Daten sind aber natürlich schwer vergleichbar, da die Bundesliga vom Gesamt-Niveau deutlich über der Eredivisie anzusiedeln ist. Selbst wenn Tillman in vielen Statistiken vorne liegt, verfügt er nicht über die Qualität von Wirtz.

Tillman würde Leverkusen gut zu Gesicht stehen Klar ist, dass Tillman kein Eins-zu-Eins-Ersatz für Wirtz wäre. Dies muss er aber auch nicht sein. Unter Trainer Erik ten Hag wird bei Bayer 04 ohnehin vieles anders laufen. Ein großer Vorteil von Tillman ist die Tatsache, dass er fast auf jeder Position spielen kann. In Eindhoven kam er gleichermaßen als zentraler Mittelfeldspieler, Zehner und Linksaußen zum Einsatz. Tillman ist in keiner Kategorie absolute Weltklasse, aber in vielen Attributen sehr gut: Seien es seine Dynamik, seine Durchsetzungsfähigkeit und seine Technik oder sein Killer-Instinkt vor dem Tor. Folgerichtig kann man ihn auch in jedes System packen. Sollte ten Hag auf ein 4-2-3-1 setzen, wäre Tillman als Zehner am besten platziert. Allerdings wäre er kein statischer Zehner, der durch Kreativität und starkes Passspiel Akzente setzt, sondern eher ein offensiv ausgerichteter Box-to-Box-Player. Sollte Granit Xhaka Leverkusen noch verlassen, könnte man sich Tillman perspektivisch auch als offensiver Part im zentralen Mittelfeld neben Exequiel Palacios vorstellen. Unter dem Strich wäre Tillman für Leverkusen also eine sehr interessante Lösung und würde definitiv das Potenzial mitbringen, um sich auf mehreren Positionen durchzusetzen zu können.

