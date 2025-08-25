Ist die Bundesliga gegenüber den ausländischen Top-Ligen im Nachteil? Philipp Lahm teilt diese Befürchtung nicht. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall. Verliert die Bundesliga international den Anschluss? Die verrückten Ablösesummen und Gehälter, die in England und vor allem in Saudi-Arabien gezahlt werden, lassen dies zumindest befürchten. Der frühere Nationalspieler Philipp Lahm allerdings hat einen anderen Blickwinkel. Er glaubt sogar: Die Bundesliga hat Vorteile gegenüber anderen Ligen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

In einem Kommentar für "The Athletic" hat er seine Gedanken erläutert.

Anzeige

Bundesliga: Zuschauer-Vorteil, enorme Ressourcen und Geld "In dieser Saison wird die Bundesliga die Premier League wieder überholen. Zumindest in Bezug auf die durchschnittliche Besucherzahl. Mit dem Altmeister Köln und dem Hamburger SV sind zwei Traditionsvereine aufgestiegen. Die Heimspiele waren fast immer ausverkauft, auch in der zweiten Liga." Dies sei nicht der einzige Vorzug des deutschen Fußballs. "Die Bundesliga verfügt über enorme Ressourcen. Der Deutsche Fußball-Bund ist mit 8 Millionen Mitgliedern der größte Sportverband der Welt, Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land der EU", schreibt Lahm. "Nirgendwo sonst gibt es mehr Vereine, Ligen, Volunteers und Leistungszentren (346)." Auch Geld sei vorhanden: "Die Bundesliga liegt in Europa an zweiter Stelle, wenn es um den Gesamtumsatz geht. Nur die Premier League ist finanziell stärker. Deutschland kann also Spieler aus vielen Ländern und vielen verschiedenen Ligen anziehen." Zudem sei der deutsche Fußball "reich an Infrastruktur und Kapital. Kulturell ist er sehr stabil und hat sich über viele Jahrzehnte zu einem Nationalsport entwickelt. Die Stadien sind voll, bis hin zur Regionalliga. Jede Woche strömen Menschenmassen in die Stadien, um zusammenzukommen. Bald werden sie dies noch öfter tun, denn die meisten Vereine stellen auch Frauenmannschaften."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

50+1 wird zum Vorteil der Bundesliga Diese tiefen Wurzeln sind "durch eine besondere Regel geschützt: 50+1." Viele sehen in dieser Regelung ein Hindernis für den deutschen Fußball, weil Investoren abgeschreckt werden. Lahm sieht das anders: "50+1 garantiert eine gesunde Balance zwischen dem notwendigen kapitalistischen Ansatz der Profivereine auf der einen Seite und Mitgliedern und Fans auf der anderen Seite." Besonders in der aktuellen Zeit sei dies wichtig. "Wenn die Demokratie bedroht ist – und Europa unter geopolitischem Druck steht und die Menschen weniger sozial engagiert sind – ist die Teilnahme am Sport unerlässlich", so Lahm. "Die 50+1-Regel wird daher immer mehr zum Vorteil für die Bundesliga, weil sie den Profifußball in der Gesellschaft verankert und dessen Wachstum unterstützt."