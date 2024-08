Bundesliga-Saison 2024/25: Sommerfahrpläne der Klubs - Termine, Trainingslager, Testspiele

Das Auftaktspiel der Saison 2024/25 im Borussia-Park zwischen Borussia Mönchengladbach und Meister Bayer Leverkusen am Freitag, den 23. August 2024 ( live in SAT.1 und auf ran.de ), ist nicht mehr weit entfernt.

Trainingslager : 22. bis 25. Juli am Tegernsee, 31. Juli bis 5. August Audi Summer Tour in Südkorea

Xavi Simons (RB Leipzig) Rose räumte aber auch ein, dass die Leipziger bei der Entscheidung nicht das letzte Wort haben. Der Niederländer gehört nach wie vor PSG, das ihn lediglich an RB ausgeliehen hat. Wie "L'Equipe" berichtet, sollen die Bayern den Franzosen bereits ein Leihangebot mit anschließenden Kaufverpflichtung in Höhe von 90 Millionen Euro unterbreitet haben. Offenbar bleibt dieser Versuch vorerst nicht von Erfolg gekrönt.

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) Tah habe weiterhin die klare Präferenz, zum FC Bayern zu wechseln. Zunächst aber wird er mit Bayer Leverkusen die Vorbereitung starten müssen. Denn eine Einigung der Klubs sei zunächst nicht in Sicht. Immerhin aber käme in die Geschichte wieder Bewegung rein, die in den letzten Tagen und Wochen ausblieb.

Desire Doue (Stade Rennes) Muss sich der FC Bayern gegen Paris Saint-Germain geschlagen geben? Die Münchner gelten schon seit geraumer Zeit als Interessent für Rennes-Juwel Desire Doue - dessen Zukunft könnte aber wohl eher in der französischen Hauptstadt liegen. So soll der 19-Jährige zunächst irritiert gewesen sein, weil PSG mit einem offiziellen Angebot zögerte,...

Joshua Kimmich (FC Bayern München) Paris Saint-Germain lässt im Werben um Joshua Kimmich offenbar nicht locker. Wie die Zeitung "Le Parisien" meldet, ist PSG nach wie vor in Kontakt mit den Bayern. Es geht um einen möglichen Wechsel des deutschen Nationalspielers in die französische Hauptstadt.

Noussair Mazraoui (FC Bayern München) ... Denn auch Rechtsverteidiger Mazraoui steht seit geraumer Zeit auf der Liste der Red Devils, da Aaron Wan-Bissaka wohl keine Zukunft mehr in Manchester hat. Laut Transfer-Insider "David Ornstein" will Manchester United mit De Ligt und Mazraoui einen Doppel-Deal eintüten. Ein erstes Angebot wurde offenbar abgelehnt, die Verhandlungen laufen.

Matthijs de Ligt (FC Bayern München) Das berichtet der "Telegraph". Die Red Devils wollten wohl ohnehin noch einen Innenverteidiger holen - aufgrund der Situation um Yoro könnten die Engländer auch bei De Ligt nochmal nachlegen. Mit dem 24-Jährigen soll sich ManUnited schon längst einig sein, es geht nur noch um die Ablösezahlung an den FC Bayern. Aber ManUnited könnte vielleicht sogar doppelt in München zuschlagen...

Trainingslager : 28. Juli bis 4. August in New York (USA)

Trainingslager : 3. bis 10. Juli in Natz (Italien), 28. Juli bis 3. August in Mils (Österreich)

Malick Thiaw (AC Mailand) Wie englische und italienische Medien berichten, baggert Newcastle United weiterhin an Malick Thiaw von der AC Mailand. Der deutsche Innenverteidiger ist kein konkreter Verkaufskandidat in Mailand, doch die AC soll bei einem passenden Angebot gesprächsbereit sein. Die "Magpies" sollen derzeit ein solches vorbereiten, von dem auch Schalke 04 profitieren könnte...

Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon) ... Dem Bericht zufolge besitzt der 26-Jährige eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro. In der vergangenen Saison traf er in 50 Spielen 43 Mal - hinzu kamen 15 Assists. Gyökeres spielte einst beim FC St. Pauli und fand über England (u. a. Brighton und Coventry City) den Weg nach Portugal. Nun könnte der Schwede auf die Insel zurückkehren.

Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon) Zieht der FC Arsenal den nächsten Hochkaräter an Land? Nach Riccardo Calafiori sollen die "Gunners" laut Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano an Viktor Gyökeres (Mitte) interessiert sein. Der schwedische Mittelstürmer steht noch bis 2028 bei Sporting Lissabon unter Vertrag und könnte wohl über 70 Millionen Euro kosten ...

Antoine Griezmann (Atletico Madrid) Die Ablöse sei kein Problem, denn Griezmann verfügt offenbar über eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn bis 15 Millionen Euro. Zuletzt wurde berichtet, dass sein bis 2026 laufender Vertrag bei Atletico Madrid nicht verlängert werde. In Los Angeles würde er auf seine Weltmeister-Kollegen Hugo Lloris und Oliver Giroud treffen. Die Frage wäre, ob der 33-Jährige schon jetzt diesen Schritt gehen möchte.

Joao Cancelo (Manchester City) In der vergangenen Spielzeit war Joao Cancelo vom englischen Meister an den FC Barcelona ausgeliehen und wusste bei den Katalanen zu überzeugen. Deshalb würde Barca den Portugiesen jetzt gerne fest verpflichten - Manchester City hat jedoch andere Abnehmer im Sinn. Denn laut "CaughtOffside" würden einige der finanzstarken Saudi-Klubs den Verteidiger gerne in die Wüste locken ...

Dani Olmo (RB Leipzig) Wie geht es also für Dani Olmo weiter? Laut "AS" ist der Spanier beim FC Barcelona ganz oben auf der Transferliste, soll nach der wohl gescheiterten Verpflichtung von Nico Williams sogar Wunschspieler sein. Auch Ex-Bundestrainer Hansi Flick, der bei den Katalanen erst kürzlich als neuer Coach vorgestellt wurde, habe den 26-Jährigen als interessantes Transferziel benannt...

Nico Williams (Athletic Bilbao) Nun bahnt sich eine spektakuläre Wende im Poker um das spanische Supertalent an. Laut der spanischen "Sport" sollen sich der 22-Jährige und Barcelona bereits einig gewesen sein. Der "AS" zufolge soll ein Barca-Transfer inzwischen aber "praktisch tot" sein. Demnach tendiert Williams zu einem Verbleib in Bilbao. Barcelona ist nun auf seine erste Alternative fokussiert ...

Nico Williams (Athletic Bilbao) Beim FC Barcelona steht für den Sommer Nico Williams ganz oben auf der Wunschliste. Dank einer Ausstiegsklausel kann er für 58 Millionen Euro Ablöse wechseln, obwohl er noch Vertrag bis 2027 hat. Laut "Mundo Deportivo" allerdings nur, wenn er in Bilbao nicht verlängert, in diesem Fall würde seine Ausstiegsklausel auf 100 Millionen steigen. Das wäre für Barca finanziell nicht stemmbar.

Eintracht Frankfurt Zugänge: Krisztian Lisztes (Ferencvaros, 4,5 Mio Euro, Vertrag bis 2029) Robin Koch (ausgeliehen von Leeds United, danach ablösefrei verpflichtet, Vertrag bis 2027) Hugo Ekitike (Foto, ausgeliehen von Paris Saint Germain, anschließend per Kaufoption über 16 Mio. Euro verpflichtet) Can Uzun (Nürnberg, 11 Mio. Euro, Vertrag bis 2029) Oscar Hojlund (Kopenhagen, 1,35 Mio Euro, Vertrag bis 2029) Rasmus Kristensen (Leeds, Leihe) Abgänge: Sebastian Rode (Karriereende) Makoto Hasebe (Karriereende) Kristijan Jakic (Augsburg, 5 Mio., war zuletzt schon verliehen) Paxten Aaronson (FC Utrecht, Leihe) Hrvoje Smolcic (Linzer ASK, Leihe) Jessic Ngankam (Hannover 96, Leihe) Nacho Ferri (KV Kortrijk, Leihe) Simon Simoni (FC Ingolstadt, Leihe) Sidney Raebiger (Eintracht Braunschweig, ablösefrei) Antonio Foti (BVB II, Ablöse unbekannt) Dario Gebuhr (Rostock, Ablöse unbekannt) Elias Baum (Elversberg, Leihe)

Joe Hart (Celtic Glasgow) Joe Hart hat in seiner Karriere beinahe alles gesehen. Sein Trophäen-Schrank ist durchaus gut gefüllt. In seinen 702 Pflichtspielen gewann er englische und schottische Meisterschaften sowie Landespokale. Hart stand sowohl bei einer Europa- als auch bei einer Weltmeisterschaft für sein Geburtsland England im Tor. Den größten Teil seiner Karriere verbrachte er bei Manchester City.

Shinji Okazaki (VV St. Truiden) Bundesliga-Fans ist Shinji Okazaki vor allem wegen seiner Zeit beim VfB Stuttgart und beim 1. FSV Mainz 05 ein Begriff. Seinen größten Erfolg erzielte er jedoch in der Premier League. Bei der Überraschungsmeisterschaft von Leicester City war der Japaner ein essenzieller Bestandteil der "Foxes". Nach 587 Spielen und 128 Toren beendet der 38-Jährige nun seine Karriere in Belgien bei VV St. Truiden.

Ashkan Dejagah (vereinslos) Nachdem Ashkan Dejagah seit Sommer 2023 vereinslos war, beendet der 59-malige iranische Nationalspieler nun seine Karriere. Aus der Jugend von Hertha BSC stammend, startete er seine Laufbahn beim Hauptstadtklub, bevor es zum VfL Wolfsburg ging. In der Folge spielte er unter anderem beim FC Fulham und Nottingham Forest. Am Ende stehen 476 Spiele und 130 Torbeteiligungen zu Buche.

Leonardo Bonucci (Fenerbahce Istanbul) In der Hinrunde spielte Leonardo Bonucci noch für Union Berlin. Jetzt kündigt der 36-Jährige sein Karriereende an. Bonucci absolvierte 699 Spiele für acht verschiede Vereine. Der Innenverteidiger wurde neunmal italienischer Meister, viermal Pokalsieger sowie 2021 Europameister.

Diese Fußballer beenden 2024 ihre Karriere Jede Karriere findet ein Ende - so auch im Fußball. Nach der Saison hängen einige Profis ihre Schuhe an den Nagel. ran zeigt, welche Fußballer 2024 ihre aktive Fußballkarriere beenden. (Stand: 07.07.2024)

Testspiele : 6. Juli bei Rot Weiss Ahlen 3:1 10. Juli bei der SVVg Velbert 5:1 12. Juli bei Alemannia Aachen 1:0 20. Juli gegen 1. FC Magdeburg 1:1 30. Juli gegen AC La Spezia Calcio 1:3 3. August: Blitzturnier in Bozen gegen FC Bologna und FC Südtirol 4:0 vs. Bologna, 0:2 vs. Südtirol 10. August gegen AC Le Havre

FC St. Pauli

Vorbereitungsstart: 8. Juli

Trainingslager: 15. bis 25. Juli in Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich)

Testspiele: 13. Juli gegen den Bremer SV (in Malente) 3:1

19. Juli gegen die SpVgg Greuther Fürth (in Kufstein) 1:3

24. Juli gegen NK Slaven Belupo (in Wörgl) abgesagt

24. Juli gegen Olympique Lyon (in Schwaz) 1:0

3. August bei Norwich City 3:1