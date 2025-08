Offiziell! Thomas Müller wechselt zu den Vancouver Whitecaps

Nun ist es bestätigt: Thomas Müller wechselt in die nordamerikanische Major League Soccer. Der 35-Jährige hat bei den Vancouver Whitecaps unterschrieben.

Thomas Müller setzt seine Karriere wie erwartet in der nordamerikanischen MLS bei den Vancouver Whitecaps fort.

"It's done, let's go", schrieb der 35-Jährige am Mittwochabend in den Sozialen Netzwerken.

Wie der Klub aus Vancouver wenige Augenblicke später bekanntgab, unterschrieb Bayern-Ikone Müller einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.

"Ich freue mich darauf, nach Vancouver zu kommen und diesem Team zum Meistertitel zu verhelfen", wird Müller in der Vereinsmitteilung zitiert: "Ich habe viel Gutes über die Stadt gehört, aber in erster Linie komme ich, um zu gewinnen." In seinem Verkündungsvideo sagte Müller: "Whitecaps, let's make history."