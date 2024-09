Bundesliga: So teuer ist eine Stehplatz-Dauerkarte beim FC Bayern, BVB und Co.

Im Durchschnitt zahlt man für eine Stehplatz-Dauerkarte in der Kurve 213,16 Euro. Im nachfolgenden Ranking zeigen wir euch, wer den Fans am meisten abknöpft.

Ende August rollt der Ball in der Bundesliga wieder. Die treuesten Fans haben sich bereits eine Dauerkarte gesichert. Doch wie viel muss man für einen Stehplatz bei den 18 Bundesligisten eigentlich hinlegen? ran hat das Ranking für euch.

Mit 150 Euro sind die Dauerkarten im Stehplatz-Bereich im Kraichgau am billigsten. Rabatt als Mitglied, wie ihn einige Bundesligisten anbieten, gibt es bei der TSG nicht.

Auch in der Autostadt sind Stehplatz-Dauerkarten recht erschwinglich. 160 Euro muss man als Fan hinlegen, um eine ganze Saison feinsten Wolfsburg-Fußball genießen zu dürfen. 50 Euro Rabatt werden einem als Mitglied zusätzlich gewährt.

Auch der Rekordmeister gehört zu den billigsten Dauerkarten-Anbietern der Fußball-Bundesliga. Mit 170 Euro ist es wie in der vergangenen Saison Platz 3 - in diesem Ranking aber von hinten.

175 Euro werden in Heidenheim fällig, will man als Fan alle 17 Heimspiele schauen. Durch den Mitglieds-Rabatt von 55 Euro kommt man beim letztjährigen Aufsteiger sogar noch sehr billig weg.

Der Zweitligameister befindet sich preismäßig im Mittelfeld. 213 Euro zahlt man am Millerntor für alle 17 Heimspiele, immerhin 19 Euro Mitgliedsrabatt kann man sich sichern.

Platz 10: FC Augsburg

Das Team aus der Fuggerstadt ist in diesem Ranking ähnlich unauffällig wie in der Bundesliga. Mit 219 Euro sind die Augsburger noch knapp in der zweiten Tabellenhälfte. 30 sparen sich Augsburg-Fans als Mitglied.

Preis zur Vorsaison: +20 Euro