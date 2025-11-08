Die absurde Siegesserie des FC Bayern München ist gerissen. Nach 16 Siegen zum Saisonstart rettete Harry Kane dem Rekordmeister bei Union Berlin wenigstens noch ein Remis.

Vincent Kompany sah nicht allzu glücklich aus, als er nach dem Schlusspfiff eines turbulenten Spiels ein paar Worte mit Steffen Baumgart wechselte. Dabei hätte der Trainer des FC Bayern München noch betrübter dreinblicken können: Torgarant Harry Kane (90.+3) rettete dem deutschen Rekordmeister nach 16 Pflichtspielsiegen in Serie immerhin ein 2:2 (1:1) bei Union Berlin - und in der Tabelle haben die Münchner nach den Patzern der Verfolger nun sogar sechs Punkte Vorsprung.

"Das ist ein sehr guter Punkt für uns, wir haben Punkte gesammelt, die Konkurrenz nicht", sagte ein durchaus zufriedener, aufgrund eines bösen Schnitzers beim 0:1 aber auch einsichtiger Kapitän Manuel Neuer nach dem harten Fight an der Alten Försterei. "Ein Punkt, weiter gehts", ergänzte Kane bei "Sky", der Torjäger stellte zudem fest: "Die Siegesserie ist zu Ende, aber das kann auch sein Gutes haben: Jetzt wird darüber wenigstens nicht mehr geredet."

Ehe Kane per Kopf seinen 13. Bundesliga-Treffer in dieser Saison erzielte, hatte Danilho Doekhi mit einem Doppelpack (27./83.) den zuvor makellosen Münchner Bilanz die ersten Kratzer zugefügt - beim ersten Tor dank eines Patzers von "Flutschfinger" Neuer, dem der Ball durch die Hände rutschte. Das 0:1 gehe "auf jeden Fall" auf seine Kappe, bekannte Neuer. Luis Díaz (38.) war mit einem Traumtor aus spitzem Winkel zwischenzeitlich den Ausgleich in der ersten Halbzeit gelungen.