Union Berlin vs. FC Bayern München - Steffen Baumgart wettert nach Abseits-Entscheidung: "Da hat einer Lack gesoffen!"

  • Veröffentlicht: 08.11.2025
  • 18:51 Uhr
  • Chris Lugert

Der FC Bayern München muss sich bei Union Berlin mit einem Remis begnügen. Auf Berliner Seite verliert Trainer Steffen Baumgart wegen einer Abseits-Entscheidung beinahe die Fassung. Die Stimmen zum Spiel.

Der FC Bayern München ist doch nicht unantastbar. Nach 16 Siegen aus den ersten 16 Saisonspielen samt Europa-Rekord musste sich der Rekordmeister bei Union Berlin mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

Während die Bayern den erstmaligen Punktverlust in der laufenden Spielzeit weitgehend mit Fassung nahmen, wetterte Union-Trainer Steffen Baumgart lautstark gegen den Videoassistenten.

Der Grund: In der neunten Spielminute erzielte Ilyas Ansah den vermeintlichen Führungstreffer für Union, der VAR erkannte nach Überprüfung aber eine Abseitsposition - eine hauchdünne Entscheidung.

Danilho Doekhi brachte die Köpenicker später aber doch noch in Führung, die Luis Diaz ausglich. In der Schlussphase war es erneut Doekhi, der auf 2:1 stellte - ehe Harry Kane in der Nachspielzeit ausglich.

ran hat die Stimmen zum Spiel gesammelt (Quelle: "Sky").

Baumgart sauer: "Das erste Tor ist ein Tor"

Steffen Baumgart (Trainer Union Berlin): "Das Spiel hat mehrere Geschichten. Natürlich ärgern wir uns, dass in der Nachspielzeit das 2:2 fällt. Aber ich ärgere mich vielmehr über andere Aktionen. Im Spielverlauf sind Sachen drin, die ich nicht nachvollziehen kann. Das erste Tor ist ein Tor. Bei diesen fünf Millimetern, und das sind fünf Millimeter, auf Abseits zu gehen - da muss ich sagen, da hat einer Lack gesoffen. Es tut mir leid, die Linie ziehe ich dir 27-mal hin, wenn ich will. In Bremen (bei der 0:1-Niederlage von Union, d. Red.) geht die Abseitslinie nicht, aber hier geht sie? Dort brauchen wir 45 Minuten, um eine Abseitslinie zu ziehen und hier schaffen wir es, die auf 0,5 Millimeter zu ziehen? Das bezweifle ich. Wir reden hier im Millimeter-Bereich. Wir reden nicht von Fuß davor, Hacke davor, Schulter davor."

Manuel Neuer (Torwart FC Bayern München): "Letztendlich denke ich, dass es ein guter Punkt war. Wir haben einen Punkt geholt und die Konkurrenz nicht – und jetzt liegen wir sechs Punkte vorne. Wir hatten heute Probleme bei der Verteidigung von Standardsituationen, und Union hat das gut gemacht. Beim ersten Tor habe ich die falsche Entscheidung getroffen, beim zweiten Tor haben wir den zweiten Ball verloren. Es war heute schwer gegen diese Mannschaft, besonders nach dem Mittwoch (beim 2:1 über Paris St. Germain, d. Red.). Aber wir glauben, dass wir bald wieder in die Erfolgsspur zurückfinden werden."

Wutausbruch nach Bayern-Los? Baumgart verweigert Antwort

Harry Kane (Torschütze FC Bayern München): "Es war ein hartes Spiel. Wir hatten einen harten Kampf und viele lange Bälle erwartet. Viele Entscheidungen und kleine Fouls gingen heute zu unseren Ungunsten aus. Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir blieben konzentriert und schafften den Ausgleich. So ist Fußball, es gibt Spiele wie heute, in denen alles gegen einen läuft. Wir nehmen den Punkt mit. Die Art und Weise, wie wir zurückgekommen sind, zeigt den Kampfgeist und die Entschlossenheit dieser Mannschaft. Es wäre schlimmer gewesen, mit einer Niederlage in die Länderspielpause zu gehen. Mit diesem Unentschieden können wir den Schwung mitnehmen. 16 Siege in Folge sind unglaublich. Aber jetzt, wo es vorbei ist, wird es nicht mehr das Hauptgesprächsthema sein. Wir blicken nach vorne."

