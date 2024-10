Die Bundesliga stellt seit Jahren die anderen europäischen Top-Ligen in Sachen Tore und Spektakel in den Schatten. An den ersten fünf Spieltagen haben es die Top-Torjäger derart krachen lassen, dass nun sogar ein Uralt-Rekord wackelt.

Zwar steckt die Bundesliga-Spielzeit 2024/25 noch in den Kinderschuhen, jedoch war für die Fans bereits an den ersten fünf Spieltagen einiges geboten. Während beim Top-Spiel des Wochenendes zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen (1:1) das erhoffte Tor-Festival ausblieb, ließen es dafür andere Teams so richtig krachen.

Angefangen mit dem 4:2 von Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum am Freitag und gekrönt von 13 Toren bei den beiden Sonntags-Matches Holstein Kiel gegen Eintracht Frankfurt (2:4) und TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen (3:4) hat die Bundesliga Traum-Tore, spektakuläre Aufholjagden und reichlich Action geboten.

Wie bereits an Spieltag vier sind am Wochenende insgesamt 35 Tore bzw. 3,89 Tore pro Partie gefallen. Berechnet man alle Spieltage, ergibt sich noch immer ein rekordverdächtiger Wert von 3,58 Treffer pro Partie. Damit festigt sich der Trend, dass die Bundesliga von Jahr zu Jahr attraktiver wird. Nach 3,03, 3,12, 3,17 und 3,22 Toren pro Partie in den Spielzeiten 2020/21 bis 2023/24 verzeichnet das deutsche Oberhaus also einen weiteren klaren Anstieg.

Wie beachtenswert diese Zahlen sind, wird unter anderem auch dadurch deutlich, dass zwischen 1989 und 2018 nur zweimal mehr als drei Tore pro Partie gefallen sind. Tatsächlich sind seit der Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 nur ein einziges Mal noch mehr Tore gefallen als aktuell. 1983/84 war der Wert mit 3,59 Toren/Spiel um mickrige 0,01 höher.