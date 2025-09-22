Anzeige

Meier erinnert an Cucurella-Handspiel ran: Warum hat sich der VAR in dieser Situation nicht gemeldet? Meier: Ich glaube schon, dass da miteinander gesprochen wurde. Es würde mich sehr überraschen, wenn kein Austausch stattgefunden hätte. Aber der Schiedsrichter war sich so sicher. Es ist im Prinzip vergleichbar mit der Situation Deutschland gegen Spanien im EM-Viertelfinale 2024 (vermeintliches Handspiel von Marc Cucurella, d. Red.). Da ist der Schiedsrichter auch nicht rausgegangen, weil er auch sicher war, was er gesehen hat. Das ist oft das Problem: Wenn du so überzeugt bist von deiner Meinung, dann gehst du nicht mehr raus. ran: Sie sind eigentlich ein Freund davon, wenn Schiedsrichter Verantwortung übernehmen, das haben Sie eingangs auch schon erwähnt. Meier: Genau. Ich finde es auch sensationell, dass er schnell entschieden hat. Ich bemängle bei Schiedsrichtern ja immer wieder, dass sie viel zu lange warten, dass sie keine Entscheidungen treffen und dann abwarten, was macht der VAR? Du weißt nie: Hat er es überhaupt gesehen? Hat er es richtig eingeschätzt? Diesbezüglich hat mir Hartmann wirklich gut gefallen. Wenn wir keinen VAR hätten, hätte er diesen Elfmeter richtig gut verkauft: schnell entschieden, klar angezeigt, was er gesehen hat. Aber in seiner Bewertung lag er eben falsch. Darum wäre es richtig gewesen, er wäre noch rausgegangen, um zu schauen, ob seine Wahrnehmung des starken Armes tatsächlich mit den Bildern korrespondiert. Wegen Dominik Kohr: Schiri-Legende Urs Meier warnt vor Vorgenommenheit

FC Bayern München: Trotz Rotation zum nächsten Sieg, Vincent Kompany macht alles richtig - Kommentar ran: Also Entscheidung ja – aber dann doch lieber Doppel-Checken? Meier: Wenn du schon die Bilder hast, kannst du das doch kontrollieren. Was verlierst du, wenn du das nochmals anschaust. Wegen anderem Käse geht man raus, dann kann man das auch in solchen spielentscheidenden Szenen tun. Und das 2:0 kurz nach der Pause ist schon sehr entscheidend. Also: Nimm dir die Zeit, gehe raus und schaue, korrespondieren die Bilder mit deiner Wahrnehmung? Wenn ja, dann sagst du: 'Okay, ich habe es genau so gesehen. Ich bleibe bei meiner Entscheidung.' Und wenn du sagst, der Arm ist vielleicht doch nicht so stark, wie ich dachte: Dann korrigiere eben deine Entscheidung. Diese Möglichkeiten hast du heute, also warum bleibst du einfach stur bei deiner Wahrnehmung?

