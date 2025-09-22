Anzeige
Borussia Dortmund: Referee lobt Karim Adeyemi für Fairplay-Aktion

  • Veröffentlicht: 22.09.2025
  • 10:06 Uhr
  • ran.de

Karim Adeyemi glänzt im Spiel gegen Wolfsburg mit einer Fairplay-Aktion. Der BVB-Profi wird im Anschluss vom Referee gelobt.

Großes Lob für Karim Adeyemi. Der Nationalspieler verhalf Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg mit seinem Tor zu einem 1:0-Erfolg. Nach der Partie stand aber nicht der Treffer des Sportlers im Vordergrund. Stattdessen lobte ihn der Unparteiische für eine Fairplay-Aktion.

"Ich würde gerne die Minute nutzen, weil es nicht so üblich ist, dass man im Profifußball so eine geile Fairplay-Aktion hat", begann Referee Daniel Siebert im "DAZN"-Interview.

In der 32. Minute hatte Adeyemi einen Ball ins Aus gespielt, nachdem sich sein Gegenspieler Patrick Wimmer verletzt hatte. Für den Schiedsrichter eine bemerkenswerte Aktion.

"In der ersten Halbzeit ist er in Ballbesitz gekommen auf dem Flügel, als Wimmer sich verletzt hat. Normalerweise hätte man das als Spieler nutzen können und eine Überzahlaktion haben können", zeigte sich Siebert angetan.

Schiedsrichter lobt Adeyemi

Demnach habe der 23-Jährige den Ball "freiwillig ins Aus geschossen und wollte nicht von der Verletzung eines Gegenspielers profitieren. Das finde ich sehr toll, wir werden das auch im Bericht notieren. Gerne mehr davon, liebe Profis."

Für Adeyemi dürften die lobenden Worte des Unparteiischen durchaus wie Balsam wirken. In der Vergangenheit kam es zwischen ihm und den Referees mehrmals zu Auseinandersetzungen. So erklärte der Sportler im April 2024, sich von den Schiedsrichtern in eine "Schublade" gesteckt zu fühlen.

Mehrmals wurden ihm Elfmeterpfiffe verweigert, mehrmals kassierte er zudem Verwarnungen wegen Schwalben.

