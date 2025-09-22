Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Union Berlin: Kontrollausschuss leitet Untersuchung gegen Trainer Steffen Baumgart ein
- Aktualisiert: 22.09.2025
- 12:13 Uhr
- SID
Union Berlins Trainer Steffen Baumgart droht wegen seiner Mittelfinger-Geste im Spiel bei Eintracht Frankfurt ein Nachspiel.
Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) leitete wegen des Vorfalls eine Untersuchung gegen Steffen Baumgart, den Trainer von Union Berlin, ein und forderte ihn zu einer schriftlichen Stellungnahme auf. Die Aktion ereignete sich nach dem Anschlusstreffer der Eintracht per Elfmeter zum 3:4-Endstand.
Baumgart spielte die von Fernsehkameras eingefangene Mittelfinger-Geste nach dem Sieg seines Teams herunter. Er mache sich keine Sorgen bezüglich weiterer Konsequenzen.
"Ich habe ins Leere geguckt, das ging in keine Richtung, also alles gut. Das war eine Emotion, die ich aufgrund des Videobeweises und der vorherigen Situation hatte", erklärte der Trainer.
Baumgart fehlt Union gegen seinen Ex-Klub HSV
Grund für seine Rote Karte war allerdings nicht die Mittelfinger-Geste sondern das Schießen einer Papierkugel auf das Spielfeld, wie der DFB dem "SID" bestätigte.
Durch den Platzverweis fehlt Baumgart ohnehin im kommenden Heimspiel gegen den Hamburger SV am Sonntag (19.30 Uhr) gesperrt. Je nach Ergebnis der Untersuchung des Kontrollausschusses könnte die Sperre noch länger ausfallen.