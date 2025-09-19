Nach zuletzt vier Gegentoren im Champions-League-Auftaktspiel, davon zwei in der Nachspielzeit, kann Dortmund Verstärkung in der Verteidigung gut gebrauchen. Nico Schlotterbeck steht kurz vor seinem Comeback.

Nationalspieler Nico Schlotterbeck steht bei Borussia Dortmund nach über fünfmonatiger Verletzungspause vor der Rückkehr in den Spieltagskader.

Der Innenverteidiger habe am Freitag "voll mittrainiert", sagte Trainer Niko Kovac vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg zum Abschluss des vierten Bundesliga-Spieltags am Sonntag (19.30 Uhr): "Sollte er sich morgen gut fühlen, ist er sicherlich eine Alternative für den Kader."

Weiter fehlen werden Niklas Süle, Kapitän Emre Can und Julien Duranville.

Auch ein Einsatz von Abwehrspieler Aaron Anselmino ist noch nicht gesichert, der Argentinier soll erst am Samstag wieder mit der Mannschaft trainieren, sagte Kovac.

Neuzugang Fabio Silva sei am Freitag "teilintegriert" worden.