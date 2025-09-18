Anzeige
Bundesliga

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga live im TV, im Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 18.09.2025
  • 19:30 Uhr

Borussia Dortmund muss am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 gegen den VfL Wolfsburg ran. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.

Nach dem furiosen 4:4 in der Champions League gegen Juventus Turin, wartet für Borussia Dortmund wieder der "schnöde Bundesliga-Alltag".

Am 4. Spieltag trifft der BVB dabei auf den VfL Wolfsburg und will den durchaus gelungenen Bundesliga-Start (zwei Siege und ein Unentschieden) ausbauen.

Der VfL Wolfsburg ist ebenfalls noch ohne Niederlage, musste zuletzt gegen den 1. FC Köln ein spätes Remis (3:3) hinnehmen.

Die Zeichen für ein spannende Partie am Sonntagabend stehen also gut.

Das Wichtigste in Kürze

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

  • Begegnung: Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg
  • Wettbewerb: Bundesliga; 4. Spieltag
  • Datum: 21. September 2025
  • Uhrzeit: 19:30 Uhr
  • Austragungsort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Bundesliga: Läuft die Partie Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg wird nicht im Free-TV übertragen.

BVB vs. Wolfsburg live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Bundesliga live: Wo kann ich Dortmund gegen Wolfsburg im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Borussia Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg
  • Datum und Uhrzeit: 21. September 2025; 19:30 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Paul Simonis (VfL Wolfsburg)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de, ran-App
