Bundesliga: VfL Wolfsburg präsentiert Paul Simonis als neuen Trainer

Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Trainer. Paul Simonis tritt die Nachfolge von Ralph Hasenhüttl an.

Paul Simonis ist neuer Trainer des Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der Niederländer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Zuletzt war der 40-Jährige beim niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles Deventer tätig.

"Es war ein intensiver Prozess, an dessen Ende wir uns für Paul Simonis entschieden haben. Er passt hervorragend in unser Anforderungsprofil", sagte Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen. Simonis arbeite "in allen Bereichen sehr detailliert" und habe "inhaltlich und strukturell die gleichen Vorstellungen und Ideen, wie wir künftig auf dem Platz auftreten und den VfL Wolfsburg mit frischen Impulsen neu ausrichten und zugleich in seiner Entwicklung konsequent voranbringen wollen".