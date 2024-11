In Wolfsburg, wo das Team von Nuri Sahin unglücklich verlor, gegen RB Leipzig und nun auch gegen Sturm Graz spielten er und Schlotterbeck in der Innenverteidigung.

Can kassierte in den vergangenen Wochen immer wieder teils heftige Kritik dafür, dass er im Mittelfeld zu leichte Fehler gemacht hat, dabei auch einige Gegentore verschuldet. Damit wurde er auch zum Sinnbild der BVB-Krise.

"Emre ist ein brutal schneller Spieler. Wir können eine sehr hohe Kette spielen", sagte Nico Schlotterbeck bei "DAZN" nach dem 1:0-Sieg des BVB gegen Sturm Graz in der Champions League über seinen neuen Nebenmann in der Innenverteidigung: "Deswegen macht es sehr viel Spaß." Dieser Nebenmann ist niemand Geringeres als Emre Can.

Borussia Dortmund geht auf dem Zahnfleisch. Genau in dieser angespannten Situation hat Nuri Sahin mit Emre Can und Nico Schlotterbeck aber ein Innenverteidiger-Duo gefunden, das gut zu funktionieren scheint. Wie viel Zukunftspotenzial steckt in dieser Konstellation?

BVB-Kapitän Emre Can überzeugt in der Innenverteidigung

Eine Erkenntnis für Sahin sollte sein, dass Cans beste Position in der Innenverteidigung ist. Auch wenn er ein gelernter Mittelfeldspieler ist, fehlen ihm dort zu viele Qualitäten, um in einem Team wie Borussia Dortmund optimal integriert werden zu können. Gerade in Ballbesitz verschleppt er das Tempo zu häufig, wenn er auf seiner angestammten Zentrumsposition spielt.

In der Innenverteidigung kommt Can seltener in Situationen, in denen er derart unter Druck gesetzt wird, dass er einfache Fehler macht. Gegen Graz gab es zwei, drei Szenen, in denen er unnötige lange Bälle zum Gegner schlug, sonst aber blieb er zumindest souverän.