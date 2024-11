Michael Henke über ...

... die Defensive des FC Bayern: "Das Problem ist, man verpflichtet Spieler, die bekannt dafür sind, Top-Innenverteidiger zu sein. Kim war zum Beispiel der beste Innenverteidiger in der Serie A und plötzlich soll er es nicht mehr können, wenn man die Kritiken liest. Man hat dann richtig gehandelt, dass man Geduld gezeigt hat und verdeutlicht hat, aus einer stabilen Defensive heraus torgefährlich werden zu können. Das ist ein Prozess, den man über Vertrauen in die Spieler erarbeiten muss."

... Kim Min-Jae: "Mir gefallen Spieler mit so einer Dynamik, die sich nicht schonen und keinem Zweikampf aus dem Weg gehen. Ich hab mir schon gedacht, dass man die Fehler vom Anfang beheben kann, wenn er in der Mannschaft richtig ankommt und der Trainer ihm genauer seine Aufgaben erklärt. Da hat man unter Thomas Tuchel vielleicht nicht genug Geduld gehabt. Er ist eine Bereicherung für die Bundesliga."

... Leon Goretzka: "Da muss man mit leben. Das ist die Kehrseite, wenn man beim FC Bayern spielt. Aber die Bayern wissen ganz genau, welche Qualität sie in der Breite haben und auch welche Akzeptanz in der Mannschaft. Er weiß, was er am FC Bayern hat. Er hat immer das Vertrauen und die Unterstützung im Mannschaftskader gespürt und auch im Verein."

... die Kommunikationsfähigkeit von Vincent Kompany: "Da kommt positiv zum Tragen, dass er selber Spieler war. Auch, dass er als junger Trainer noch nah an der Spielergeneration ist. Das ist ein Vorteil beim FC Bayern."

... die Entscheidung für Kompany als Trainer: "Habe ich auch nicht mit gerechnet. Ich finde es gut, wenn man nicht nur nach großen Namen geht. Wobei ich natürlich weiß, dass der FC Bayern auch einen gewissen Namen braucht, am besten einen, der Deutsch spricht. Da war man etwas überrascht, weil der große Name war Kompany nicht. Vielleicht war er auch etwas im Glück, weil andere große Namen sich nicht haben verwirklichen lassen."

... einen möglichen Transfer von Florian Wirtz: "Im Grunde war das über viele Jahre das Prinzip beim FC Bayern, auch unter Uli Hoeneß, die besten deutschen Spieler zu holen und dass dann die halbe Nationalmannschaft bei Bayern München spielte. Das war ein sehr erfolgreiches Konzept. Heute ist es etwas schwieriger geworden. Es gab ja auch die Diskussion Musiala oder Wirtz. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, muss der FC Bayern alles versuchen, um beide zu haben."